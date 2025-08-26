Atalanta
Ultimatum e esonero vicino: via alla sosta Nazionali, c’è il nome del sostituto

Foto dell'autore

Potrebbe rimpiazzarlo l’allenatore che lo scorso maggio ha vinto un titolo importante

Nel calcio è così, gli allenatori molto spesso hanno vita breve. A volte brevissima. Bastano un paio di sconfitte, o anche solo un risultato negativo per avvicinarsi all’esonero. Proprio l’esonero è ciò che rischia un tecnico nella prossima giornata di campionato.

Panchina calcio
È già a rischio esonero: prossima partita decisiva, c’è il nome del sostituto (LaPresse) – Calciomercato.it

La partenza è stata deludente: due pareggi e, quindi, due soli punti nei primi 180′ minuti della stagione. Parliamo della Real Sociedad, nello specifico del suo allenatore Sergio Francisco promosso in prima dopo gli ottimi risultati con la squadra B.

Real Sociedad, Francisco è già a rischio esonero

Secondo ‘El Nacional’ il club basco sta già pensando alla sua sostituzione dopo i pareggi contro Espanyol e Valencia, ovvero contro due squadre reputate nettamente inferiori. Ha deluso in particolare quello col Valencia, una formazione considerata allo sbando a causa dei continui problemi finanziari che sta attraversando la proprietà.

Francisco durante una partita della Real Sociedad
Real Sociedad, Francisco già a rischio esonero (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Decisiva la sfida con l’Oviedo

Subentrato ad Alguacil, andato in Arabia, Francisco potrebbe essere mandato via nel prossimo weekend, approfittando della sosta per le Nazionali e qualora non dovesse battere l’Oviedo: “Se la Real Sociedad non riuscisse a superare un avversario appena promosso in Prima Divisione – scrive il sito catalano – il suo futuro a San Sebastián diventerebbe molto più complicato…”.

Postecoglou al posto di Francisco?

Postecoglou, ex allenatore del Tottenham
Real Sociedad, Postecoglou possibile sostituto di Francisco (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Secondo la medesima fonte, la Real Sociedad (indebolitasi molto in questo mercato estivo) avrebbe già individuato il nome del sostituto di Francisco. Si tratta nientemeno che del 59enne Postecoglou, attualmente a spasso dopo che è stato licenziato dal Tottenham. Gli ‘Spurs’ lo hanno mandato via nonostante la vittoria dell’Europa League. This is football…

