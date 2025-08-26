Napoli, Hojlund e non solo: tripla firma in arrivo per Conte

Il Napoli sta continuando a lavorare in maniera importante per un nuovo innesto che risponde al nome di Rasmus Hojlund ma non solo. In tal senso, per Antonio Conte sta per arrivare una tripla firma che può dare una spinta importante al progetto azzurro.

Per gli azzurri questi ultimi giorni di calciomercato saranno fondamentali dal momento che bisogna completare la rosa dopo un calciomercato a dir poco importante e ricco di spunti. Allo stato attuale delle cose, infatti, la rosa è molto forte e ben strutturata ma mancano, come priorità in senso assoluto, almeno due profili. Un calciatore che possa sostituire Romelu Lukaku nel lungo periodo che lo attende ai box. Ed in seconda istanza, ma non certo per importanza, un sesto centrocampista che possa completare la batteria di mediani.

Ancor di più se si considera che Conte sta continuando a lavorare per far coesistere i favolosi quattro, vale a dire De Bruyne, McTominay, Lobotka ed Anguissa. Senza, ovviamente, dimenticare la questione terzino destro. Da questo punto di vista, però, il profilo su cui ci si è concentrati di più è senza ombra di dubbio Rasmus Hojlund, con l’accordo con il Manchester United e con il giocatore che, di fatto, è in via di definizione. In tal senso, per il Napoli però non si sta avvicinando solo lui ma può arrivare addirittura una tripla firma nelle prossime giornate.

Napoli, tripla firma in arrivo per Antonio Conte: le ultime notizie

Come raccontato praticamente da tutti i media, l’affare tra Rasmus Hojlund ed il Napoli dovrebbe portare alla fumata bianca nelle prossime ore. L’intesa totale è ormai ad un passo. A quanto pare, però, potrebbe non essere il solo. Come è noto, infatti, gli azzurri sono molto vicini anche ad Eljif Elmas, che vuole tornare a tutti i costi in azzurro e che ha rifiutato ogni altra destinazione. E sarebbe un colpo fondamentale, dal momento che può agire sia da ala sinistra che da interno di centrocampo. Ma non è tutto.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, l’intenzione del Napoli è quella di arrivare presto ad un accordo per il rinnovo di contratto anche di Zambo Anguissa. Il club ha esercitato l’opzione per prolungare l’accordo fino al 2027 ma ora vuole riconoscere al calciatore anche un aumento per andare oltre questa scadenza. Secondo Schira, si vuole raggiungere la quadra per un contratto fino al 2028 con opzione anche per il 2029. E sarebbe un triplo colpo che darebbe enorme sostanza al progetto del Napoli.