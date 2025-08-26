Lo voleva l’Inter, ha saltato 17 partite: blitz e colpo Juventus

È un grande talento purtroppo molto fragile fisicamente

Acquisto last minute della Juve? Forse i bianconeri ne piazzeranno più di un uno: col PSG è ancora in ballo l’operazione Kolo Muani, poi c’è Zhegrova che è appena diventato comunitario avendo ottenuto il passaporto albanese. L’affare col Lille potrebbe ‘sbloccarlo’ Savona, trasferendosi al Nottingham Forest al quale è stato da poco ceduto Douglas Luiz. Tudor vorrebbe anche un nuovo innesto a centrocampo: a tal proposito, in Inghilterra è emerso un nome a sorpresa.

Non sarebbe il primo né l’ultimo acquisto in Premier League da parte del club bianconero. Non parliamo di O’Riley del Brighton, il quale rimane un nome ‘caldo’ per il mercato del club di Exor, bensì di uno dei tanti in uscita dal Manchester United. Per ‘The Athletic’, la Juventus ha messo nel mirino Kobbie Mainoo, centrocampista inglese intenzionato a lasciare i ‘Red Devils’.

Mainoo e i problemi muscolari della passata stagione: tre mesi ai box

Il classe 2000 inglese non rientra nei piani di Amorim, cosa che si era capito già l’anno scorso. Mainoo è stato spesso fuori, anche se va detto che veniva problemi muscolari molto pesanti: ha saltato in tutto tre mesi e 17 partite, manifestando al rientro una condizione fisica piuttosto precaria.

Il ragazzo è cresciuto nell’Academy del Manchester United, per questo si parla di un addio doloroso a Old Trafford: ma per ritrovare un ruolo da protagonista, il ventenne di Stockport deve per forzare cambiare maglia. E forse Paese, dato che sulle sue tracce – oltre alla Juve – c’è il Bayern Monaco.

Alto un metro e ottanta e di origini ghanesi, Mainoo è un centrocampista di grande talento: bravo nel dribbling, lo si trova praticamente ovunque tra metà campo e trequarti. Ottimo anche nelle conclusioni, di recente era stato accostato pure all’Inter, mentre in Inghilterra piace molto al Chelsea e al sopracitato Brighton. La sua valutazione è tra i 40 e i 50 milioni.