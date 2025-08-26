La Juve a quanto pare ha un nuovo obiettivo per la propria linea di difesa. Il profilo in questione è considerato il nuovo Denzel Dumfries ed ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Per i bianconeri la situazione è in continuo divenire e, da questo punto di vista, gli ultimi giorni possono diventare davvero molto, molto caldi. Dopo una intera estate trascorsa praticamente in una sorta di stallo dettata dalle mancate cessioni di Vlahovic e di Douglas Luiz, adesso bisogna stringere per completare la rosa di Igor Tudor. Costi quel che costi. Ne va dell’ambizione di questo progetto e della competitività di questa rosa. In tal senso, la priorità è quella di riportare a Torino Randal Kolo Muani, per il quale si lavora ad una nuova offerta.

In tal senso, però, non è il francese l’unico profilo su cui sta lavorando la dirigenza guidata da Comolli, dal momento che serve sicuramente un difensore e, davanti alla giusta occasione di mercato, anche un centrocampista. Proprio per il pacchetto arretrato, in tal senso, attenzione ad un nome nuovo che viene accostato alla Juve e che può essere estremamente funzionale al progetto dei bianconeri. Ha un costo che si aggira intorno ai 30 milioni di euro ed è considerato da più parti un po’ l’erede di Denzel Dumfries.

Juve, il nuovo Dumfries nel mirino: occhi in Bundesliga

Serve un calciatore che sappia agire sicuramente in coppia con Bremer, ma allo stesso tempo un altro obiettivo da cui la Juventus non può prescindere è quello di inserire in rosa un laterale destro di centrocampo. Soprattutto visto che Joao Mario non sembra convincere Igor Tudor. C’è un profilo che può colmare questa doppia lacuna nella rosa bianconera. Stando a quanto raccontato da BlastingNews, infatti, la Juve sta seriamente pensando a Lutsharel Geertruida, forte difensore olandese.

Si tratta di un terzino destro classe 2000 di proprietà del Lipsia, che dopo una buona stagione a livello personale potrebbe vuole provare una nuova esperienza all’estero e la Juve pare che ci stia pensando in maniera importante. Terzino destro paragonato a Denzel Dumfries in patria, può giocare all’occorrenza anche da difensore centrale e diventare un profilo, dunque, molto prezioso per Igor Tudor.

Al momento si tratta di una idea di mercato per la Juventus, dal momento che Geertruida ha tutto ciò che occorre a questa squadra. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 30 milioni e, con la cessione di Kelly, si tratta di una operazione che può diventare possibile.