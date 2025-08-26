Champions League, parapiglia in campo e sugli spalti: caos totale dopo il gol

Non è affatto passato inosservato quanto successo in uno degli incontri validi per il ritorno dei preliminari: la ricostruzione

Da pochi istanti si sono chiuse le prime tre gare valide per il ritorno dei preliminari di Champions League. Il risultato più sorprendente è stata sicuramente la vittoria del Pafos che, grazie al gol siglato da Jajá, è riuscito ad acciuffare la Stella Rossa sul finale.

Grazie al successo esterno maturato una settimana fa, la compagine cipriota ha dunque strappato il pass per la fase a gironi alla massima competizione continentale per club per la prima volta nella sua storia. Doccia gelata per la Stella Rossa che non ha quasi mai dato quella sensazione di superiorità ostentata dai pronostici della vigilia. Dopo la rete che di fatto ha deciso il doppio confronto, da segnalare tensioni sugli spalti tra le tifoserie e poi in campo. Situazione di tensione che ha causato l’interruzione del match per qualche minuto, prima che l’arbitro decidesse di far concludere il match.

Al sesto dei sette minuti concessi dal direttore di gara, il livello agonistico dell’incontro si è alzato nuovamente dopo un contatto avvenuto a ridosso delle due panchine a palla lontana. Questioni irrisolte che hanno portato diversi calciatori delle due squadre faccia a faccia; tensioni poi sedate a stretto giro di posta, con gli ospiti hanno provato il tutto per tutto con un traversone nel cuore dell’area di rigore sventato dalla difesa del Pafos.