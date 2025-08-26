Calcioscommesse, altra stangata UFFICIALE: tre anni di squalifica

È arrivata un’altra sentenza del Tribunale Federale Nazionale legata al calcioscommesse: tre anni di squalifica ed ammenda per il calciatore

Il caso scommesse non era ancora chiuso. La sentenza definitiva del Tribunale Federale Nazionale è infatti arrivata soltanto negli ultimi giorni.

Lo scorso 21 agosto il TFN si è pronunciato sul caso di Dejan Vokic, ex Benevento coinvolto nell’inchiesta legata al club campano. Per il centrocampista sloveno è arrivata una maxi-stangata di 3 anni e 30 giorni di squalifica, con un’ammenda di 34mila euro. Il Tribunale Federale Nazionale ha anche chiesto l’estensione della squalifica in ambito UEFA e FIFA.

Il classe 1996, oggi in forza in patria al Radomlje, è sceso in campo sabato scorso con la sua squadra due giorni dopo la sentenza. Se la richiesta del Tribunale dovesse essere accolta, Vokic non potrà però più scendere in campo per i prossimi 3 anni.

Scommesse, oltre 3 anni di squalifica per l’ex Benevento Dejan Vokic

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, – si legge nella nota ufficiale – irroga nei confronti del sig. Dejan Vokic la sanzione di anni 3 (tre) e giorni 30 (trenta) di squalifica, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, ed euro 34.000,00 (trentaquattromila/00) di ammenda“.

Come è emerso dal deferimento del calciatore, “è stato possibile appurare che Vokic è stato titolare di n.1 conto gioco, il cui esame ha evidenziato giocate del tipo FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ‘scommesse sportive’, le quali ricomprendono anche scommesse aventi ad oggetto competizioni calcistiche. SOGEI Spa ha confermato l’effettuazione di scommesse di tipo calcistico sul conto gioco che risultano effettuate nel periodo gennaio-agosto 2023, quando Vokic Dejan militava nel Benevento Calcio Srl”. La maxi squalifica è ora ufficiale.