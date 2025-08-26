Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Calcioscommesse, altra stangata UFFICIALE: tre anni di squalifica

Foto dell'autore

È arrivata un’altra sentenza del Tribunale Federale Nazionale legata al calcioscommesse: tre anni di squalifica ed ammenda per il calciatore

Il caso scommesse non era ancora chiuso. La sentenza definitiva del Tribunale Federale Nazionale è infatti arrivata soltanto negli ultimi giorni.

Lazio-Udinese, presunto illecito sportivo: Okoye rischia 4 anni di squalifica
Il Tribunale Federale ha deciso: squalifica di tre anni per il caso scommesse (Foto LaPresse) – Calciomercato.it

Lo scorso 21 agosto il TFN si è pronunciato sul caso di Dejan Vokic, ex Benevento coinvolto nell’inchiesta legata al club campano. Per il centrocampista sloveno è arrivata una maxi-stangata di 3 anni e 30 giorni di squalifica, con un’ammenda di 34mila euro. Il Tribunale Federale Nazionale ha anche chiesto l’estensione della squalifica in ambito UEFA e FIFA.

Il classe 1996, oggi in forza in patria al Radomlje, è sceso in campo sabato scorso con la sua squadra due giorni dopo la sentenza. Se la richiesta del Tribunale dovesse essere accolta, Vokic non potrà però più scendere in campo per i prossimi 3 anni.

Scommesse, oltre 3 anni di squalifica per l’ex Benevento Dejan Vokic

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, – si legge nella nota ufficiale – irroga nei confronti del sig. Dejan Vokic la sanzione di anni 3 (tre) e giorni 30 (trenta) di squalifica, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, ed euro 34.000,00 (trentaquattromila/00) di ammenda“.

Pallone
Scommesse a rischio: lente di ingrandimento su calcio e tennis (Foto LaPresse) – Calciomercato.it

Come è emerso dal deferimento del calciatore, “è stato possibile appurare che Vokic è stato titolare di n.1 conto gioco, il cui esame ha evidenziato giocate del tipo FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ‘scommesse sportive’, le quali ricomprendono anche scommesse aventi ad oggetto competizioni calcistiche. SOGEI Spa ha confermato l’effettuazione di scommesse di tipo calcistico sul conto gioco che risultano effettuate nel periodo gennaio-agosto 2023, quando Vokic Dejan militava nel Benevento Calcio Srl”. La maxi squalifica è ora ufficiale.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie