Svolta Vlahovic-Juventus: è arrivata la decisione

Vlahovic in gol all’esordio stagionale in Serie A: la decisione sul futuro dell’attaccante della Juventus
Sono bastati pochi minuti a Dusan Vlahovic per trovare subito il gol al debutto stagionale in Serie A, per il momento ancora con la maglia della Juventus. Come noto, infatti, il futuro dell’attaccante serbo è ancora tutto da scrivere ad una settimana dalla chiusura del calciomercato estivo.
Il Milan è ancora interessato e potrebbe tentare l’affondo decisivo nel rush finale del mercato, mentre dall’estero continuano a non arrivare proposte concrete per il classe 2000. Vlahovic ed il suo entourage, dal canto loro, non intendono rinunciare all’ultimo anno di contratto con il club bianconero da 12 milioni di euro netti.
La situazione del serbo continua a bloccare anche il ritorno a Torino di Kolo Muani: non c’è ancora l’accordo economico con il Paris Saint-Germain per l’acquisizione dell’attaccante francese.
Calciomercato Juve, scelta fatta per Vlahovic
Nel sondaggio lanciato sulle pagine social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti cosa dovrebbe fare adesso la Juventus con il bomber serbo.
📊 MOMENTO SONDAGGIO!
Dusan #Vlahovic lascia il segno entrando a gara in corso contro il Parma: cosa dovrebbe fare adesso la #Juventus con il bomber serbo? 🧐
— calciomercato.it (@calciomercatoit) August 25, 2025
Per il 42,3% dei votanti, la dirigenza della Juve dovrebbe cedere Vlahovic per l’affondo decisivo per Kolo Muani. La cessione del serbo per arrivare ad Openda del Lipsia è la meno votata (15,5%), mentre per il 21,1% il club bianconero dovrebbe tenere il centravanti insieme a Kolo Muani oppure investire i soldi della sua eventuale cessione in altri ruoli. Sono giorni decisivi anche per il futuro di Dusan Vlahovic.