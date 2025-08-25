Si scagliano contro l’allenatore all’intervallo: bannati dagli spogliatoi

Episodio incredibile nel postpartita dopo il risultato clamoroso: i genitori hanno aspettato i dirigenti nel tunnel per un confronto

Sono iniziati i campionati in Europa e con loro non potevano mancare anche le prime polemiche, i primi episodi clamorosi. Anche perché siamo ancora in pieno mercato e ogni segnale può essere interpretato in una certa maniera oppure generare nuovi scenari a sorpresa. In Serie A, in attesa dell’Inter in campo stasera, il principale colpo di scena è stato chiaramente il ko interno del Milan contro la Cremonese. Con qualche malumore che si alimenta soprattutto in chiave mercato, tra il mancato arrivo di Boniface e il rapporto non idilliaco tra Gimenez e Allegri.

Anche nel resto d’Europa però non si scherza e il Borussia Dortmund ne sa qualcosa. All’esordio in questa nuova Bundesliga, i gialloneri hanno subito una clamorosa rimonta nel finale in casa del St.Pauli. La squadra di Kovac era infatti in vantaggio per 3-1 grazie ai gol di Guirassy, Anton e Brandt che al 74′ sembrava aver chiuso la partita. All’86’ e all’89’ però è arrivato il blackout e i padroni di casa con Sinani e Smith hanno trovato addirittura il pareggio per 3-3, poi risultato finale. Un esordio shock per il Dortmund, con coda nel postpartita mica male.

Protagonista Jobe Bellingham, fratello di Jude, pagato oltre 30 milioni in estate al Sunderland. Il centrocampista inglese è partito dall’inizio ma è stato poi sostituito all’intervallo da Brandt, poi in gol. Una scelta che non è piaciuta per niente ai genitori di Bellingham, che poi si sono scatenati.

I genitori di Jobe Bellingham furiosi: confronto con ds e allenatore del Borussia Dortmund negli spogliatoi

A raccontare l’episodio e la decisione conseguente del Borussia Dortmund sono stati i media tedeschi. Mark e Denise, i genitori di Jobe e Jude Bellingham appunto, se ne sono andati decisamente scontenti dopo aver visto il figlio sostituito a metà tempo al suo debutto in Bundesliga. Ma soprattutto hanno aspettato nel tunnel per confrontarsi con i vertici del Dortmund a fine partita. Secondo Sky Sports DE, Mark, che ha anche il ruolo di consulente del figlio, ha avuto una discussione con il direttore sportivo del Borussia, Sebastian Kehl, esprimendogli tutta la sua frustrazione sia per la sostituzione che per la prestazione complessiva della squadra.

Non solo, perché secondo la BILD, Mark Bellingham ha chiesto addirittura un incontro con il tecnico Kovac. Come riportato dal ‘Daily Mail’, il Borussia Dortmund ha inasprito i protocolli negli spogliatoi, bandendo tutti i familiari dall’area dopo l’incidente di sabato che ha coinvolto il padre di Jobe Bellingham. I genitori del centrocampista classe 2005 sono stati banditi dallo spogliatoio del club giallonero dopo la sfuriata di quest’ultimo dopo il pareggio per 3-3 di sabato in casa del St.Pauli.

Ieri l’ad del Borussia Lars Ricken ha minimizzato: “Abbiamo preso Jobe Bellingham perché nel corso degli anni abbiamo costruito un rapporto di fiducia con i genitori. La famiglia è venuta appositamente per la prima partita di Bundesliga del figlio e voleva incontrarlo dopo la partita. Si sono fermati nel corridoio degli spogliatoi e hanno avuto una conversazione ‘emozionante‘ con Sebastian Kehl, il che, tuttavia, non rappresenta affatto un problema, dato questo rapporto. In futuro, tuttavia, faremo in modo che giocatori, allenatori e qualsiasi dirigente abbiano accesso all’area degli spogliatoi, in modo da non trovarci più nei guai commentando tali notizie. Ma oggi tutto è stato risolto, nessun dramma”.