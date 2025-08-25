Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Serdar risponde a Kristensen: Udinese-Verona finisce 1-1

Foto dell'autore

Al Bluenergy Stadium due gol sugli sviluppi di calcio d’angolo: sfortunati i padroni di casa con la traversa di Kamara a dieci dal novantesimo

È finita 1-1 tra Udinese e Verona, penultima sfida della prima giornata di Serie A. Risultato giusto al termine di una partita intensa e aperta a qualsiasi punteggio fino al fischio finale.

Immagine di Udinese-Verona
Serdar risponde a Kristensen: Udinese-Verona finisce 1-1 (LaPresse) – Calciomercato.it

Quella tra friulani e scaligeri è stata una gara equilibrata, che i padroni di casa sono riusciti a sbloccare a inizio ripresa col danese Kristensen: da corner di Lovric lo stacco di testa del difensore bianconero, con il pallone andato a finire all’angolino destro.

L’Udinese ha retto l’urto della prevedibile reazione degli ospiti, perlomeno fino a quindici dal novantesimo quando Serdar, anche lui sugli sviluppi di corner, ha depositato il pallone nella porta difesa da Sava. L’1-1 è rimasto tale fino al triplice fischio di Tremolada, nonostante entrambe le squadre abbiano provato a vincere la partita. All’undici di Runjaic è mancata anche un po’ di fortuna, vedi la traversa di Kamara a dieci dal novantesimo.

TABELLINO UDINESE-VERONA 1-1
53′ Kristensen (U), 73′ Serdar (V)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli, Como, Juventus, Cremonese, Roma 3 punti; Fiorentina, Cagliari, Atalanta, Pisa, Lecce, Genoa, Udinese, Verona 1 punto; Torino*, Inter*, Bologna, Milan, Parma, Lazio, Sassuolo 0
* una partita in meno

Domenica prossima l’Udinese giocherà al ‘Meazza’ contro l’Inter, che fra poco debutterà sempre in casa contro il Torino. Il Verona, invece, affronterà un’altra trasferta: quella dell’Olimpico, avversario la Lazio di Sarri chiamata a riscattare il ko col Como.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie