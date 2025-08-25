Serdar risponde a Kristensen: Udinese-Verona finisce 1-1

Al Bluenergy Stadium due gol sugli sviluppi di calcio d’angolo: sfortunati i padroni di casa con la traversa di Kamara a dieci dal novantesimo

È finita 1-1 tra Udinese e Verona, penultima sfida della prima giornata di Serie A. Risultato giusto al termine di una partita intensa e aperta a qualsiasi punteggio fino al fischio finale.

Quella tra friulani e scaligeri è stata una gara equilibrata, che i padroni di casa sono riusciti a sbloccare a inizio ripresa col danese Kristensen: da corner di Lovric lo stacco di testa del difensore bianconero, con il pallone andato a finire all’angolino destro.

L’Udinese ha retto l’urto della prevedibile reazione degli ospiti, perlomeno fino a quindici dal novantesimo quando Serdar, anche lui sugli sviluppi di corner, ha depositato il pallone nella porta difesa da Sava. L’1-1 è rimasto tale fino al triplice fischio di Tremolada, nonostante entrambe le squadre abbiano provato a vincere la partita. All’undici di Runjaic è mancata anche un po’ di fortuna, vedi la traversa di Kamara a dieci dal novantesimo.

TABELLINO UDINESE-VERONA 1-1

53′ Kristensen (U), 73′ Serdar (V)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli, Como, Juventus, Cremonese, Roma 3 punti; Fiorentina, Cagliari, Atalanta, Pisa, Lecce, Genoa, Udinese, Verona 1 punto; Torino*, Inter*, Bologna, Milan, Parma, Lazio, Sassuolo 0

* una partita in meno

Domenica prossima l’Udinese giocherà al ‘Meazza’ contro l’Inter, che fra poco debutterà sempre in casa contro il Torino. Il Verona, invece, affronterà un’altra trasferta: quella dell’Olimpico, avversario la Lazio di Sarri chiamata a riscattare il ko col Como.