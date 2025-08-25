Napoli, altro colpo dopo Hojlund: affare low cost col Chelsea

Il Napoli sta lavorando in maniera importante su Hojlund ma adesso mette nel mirino un altro innesto sempre dalla Premier League. Stavolta il profilo in questione può arrivare dal Chelsea a condizioni davvero molto, molto vantaggiose.

Per gli azzurri questa ultima settimana di calciomercato sarà a dir poco calda ed infuocata. Il direttore sportivo Giovanni Manna, infatti, sta lavorando senza sosta per consegnare ad Antonio Conte gli innesti di cui ha bisogno. La priorità, in senso assoluto, dopo il brutto infortunio occorso a Romelu Lukaku, è quella di chiudere nel minor tempo possibile per Rasmus Hojlund. La strada sembra in discesa da questo punto di vista e cresce l’ottimismo, nonostante vada tenuta sotto osservazione la situazione per il Milan che potrebbe tornare alla carica per il bomber del Manchester United.

Dopo l’ex Atalanta, poi, l’altro nome caldo è senza ombra di dubbio quello di Eljif Elmas, che sta facendo di tutto per tornare all’ombra del Vesuvio e che può essere una pedina preziosa sia come sesto centrocampista che come alternativa a Kevin De Bruyne, oltre che ala sinistra. Adesso, però, emerge una nuova pista da tenere in considerazione, con il Napoli che volge lo sguardo con interesse in casa Chelsea, da cui può arrivare un innesto a basso costo che può essere estremamente funzionale. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Napoli, occhi in casa Chelsea per l’ultimo rinforzo estivo? Le ultime notizie

Sono tanti i profili in casa Chelsea che sono dati in uscita e, dal momento che la situazione non si è ancora sbloccata, può diventare una occasione per tanti club. E, tra questi, ci potrebbe essere anche quello di Aurelio De Laurentiis. Stando a quanto raccontato da Caught Offside, infatti, il Napoli sta seriamente pensando ad Axel Disasi, che non rientra nei piani di Maresca dei Blues e che può essere una occasione a basso costo per completare la linea di difensori centrali insieme a Rrahmani, Beukema, Buongiorno e Juan Jesus, oltre a Marianucci.

Può agire, all’occorrenza, nonostante un fisico imponente e statuario, anche da terzino destro come alternativa a Di Lorenzo. Difficile, però, pensare che il Napoli possa andare ad inserire il sesto centrale di difesa per una squadra pensata per giocare con una linea di difesa a quattro. In ogni caso, si attendono sviluppi. Disasi ha una valutazione che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma potrebbe arrivare a fine mercato anche con la formula del prestito vista l’esigenza del Chelsea di sfoltire la rosa.