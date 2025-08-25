Atalanta
L’Inter distrugge il Torino: Thuram da urlo, debutto perfetto per Chivu

Al festival del gol partecipa anche uno dei nuovi acquisti, Bonny. Prestazione imbarazzante della squadra di Baroni

Non poteva essere migliore di così il debutto di Chivu in Serie A sulla panchina dell’Inter. Col Torino partita senza storia, nerazzurri affamati contro una squadra timida e impacciata. Un paio di gol se li è fatti anche da sola…

L'esultanza di Thuram
L’Inter distrugge il Torino con un Thuram da urlo: Chivu, debutto perfetto (LaPresse) – Calciomercato.it

Bastoni ha aperto le danze con un colpo di testa preciso all’angolino, poi si è scatenato Marcus Thuram: imprendibile, immarcabile il francese autore di una doppietta. Non ha segnato, ma ha incantato il croato Sucic. Nel mezzo la rete di capitan Lautaro Martinez, in scivolata sfruttando l’ennesima dormita dell’undici di Baroni. L’argentino fondamentale nel pokerissimo finale, con il generoso assist al neo entrato Bonny.

TABELLINO INTER-TORINO 5-0
Marcatori: 18′ Bastoni, 36′ e 62′ Thuram, 52′ Lautaro, 72′ Bonny

CLASSIFICA SERIE A: Inter, Napoli, Como, Juventus, Cremonese, Roma 3 punti; Fiorentina, Cagliari, Atalanta, Pisa, Lecce, Genoa, Udinese, Verona 1 punto; Torino, Bologna, Milan, Parma, Lazio, Sassuolo 0
* una partita in meno

L’Inter lancia un messaggio forte e chiaro alle concorrenti, Napoli in primis, scacciando via (definitivamente?) le scorie negative della passata stagione. Il Torino, invece, è sembrato troppo brutto per essere vero. Ma la squadra è la solita, da metà classifica (ed è già tanto) almeno fino al rientro a pieno regime di Zapata.

