Juventus, insulti razzisti: la “condanna” è UFFICIALE

McKennie vittima di razzismo al termine della sfida disputata all’Allianz Stadium: dichiarazioni ufficiali

La speranza, con la nuova stagione, era che episodi simili non si verificassero più su un campo da calcio, ma dopo la prima giornata ecco presentarsi un nuovo caso di razzismo.

McKennie vittima di razzismo, comunicato ufficiale – Calciomercato.it

La denuncia è arrivata ieri dopo la sfida tra Juventus e Parma, con il club bianconero che ha denunciato come Weston McKennie sia stato vittima di insulti razzisti. “Al termine della partita contro il Parma, Weston Mckennie è stato oggetto di espressioni discriminatorie di natura razzista, da parte di alcune persone presenti nel settore ospiti, mentre si allenava in campo con i compagni che non avevano preso parte alla gara” il messaggio del club bianconero sui social.

La Juventus si è attivata per cercare di individuare i responsabili attraverso telecamere e tutti gli altri strumenti possibili. Cosa già accaduto allo Stadium in occasione di un Juventus-Inter dove la vittima degli insulti era stata Romelu Lukaku.

Caso McKennie, comunicato UFFICIALE da parte del Parma

Nel frattempo il Parma si è esposto e ha inviato un messaggio ufficiale in merito a quello che è l’episodio accaduto al termine del match.

Krause, presidente del Parma
McKennie vittima di insulti razzisti: parla Krause (LaPresse) – Calciomercato.it

“Parma Calcio, in riferimento a quanto accaduto ieri sera al termine del match all’Allianz Stadium di Torino, condanna fermamente ogni forma di razzismo e di discriminazione, dentro e fuori dal campo.
Episodi di razzismo, o di qualsiasi altra natura denigrante, non devono mai essere tollerati e non sono ammissibili. Pertanto, vanno affrontati, combattuti e condannati in ogni contesto.
Il Presidente Kyle J. Krause, assieme a tutto il Parma Calcio, ribadisce l’impegno quotidiano per diffondere una cultura che pone le sue radici sui valori fondamentali come rispetto, inclusione e uguaglianza”.

