Juve, Zhegrova e non solo: idea dal Brasile per la difesa

La Juve sta lavorando al suo futuro e pensa agli ultimi rinforzi. oltre a Zhegrova, la dirigenza si sta muovendo per un nuovo profilo che arriva dal Brasile e che può rappresentare un importante punto di svolta per la linea di difesa. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Per i bianconeri sarà fondamentale completare la rosa in questi ultimi giorni di calciomercato. La squadra, infatti, nella gara di esordio contro il Parma, ha dato dei segnali a dir poco importanti ed incoraggianti, ma la squadra così com’è non può bastare. Soprattutto visti i tanti impegni. In avanti manca una valida alternativa ad Yildiz e Conceicao ed a destra Tudor ha preferito l’adattato Kalulu al nuovo arrivato Joao Mario. Insomma, il cantiere resta ancora aperto ad una settimana dalla chiusura del calciomercato e, per questo motivo, non c’è tempo da perdere.

Uno dei reparti in cui serve come il pane un intervento è la linea di difesa, dove manca un calciatore che possa andare ad accoppiarsi calcisticamente con Bremer. Andando ad incrociare le loro caratteristiche. In tal senso, per la retroguardia della Juve emerge un nuovo nome che arriva direttamente dal Brasile e che può essere la soluzione a questa questione che si trascina ormai da diverso tempo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista, dal momento che sono significative.

Juve, il nuovo centrale della difesa arriva dal Brasile? Le ultime

Con Zhegrova che sembra promesso sposo della Juventus e per il quale si attende solo la cessione di Nico Gonzalez, la Juve può pensare di piazzare almeno un doppio colpo in questi ultimi giorni di calciomercato. Serve, infatti, un difensore centrale, possibilmente specializzato nel ricoprire il ruolo del centro sinistro. In tal senso, ci sono aggiornamenti. Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di mercato, la Juve si sta muovendo con vivo interesse sulle tracce di Lucas Beraldo.

Classe 2003, si tratta di un calciatore che gode di grande considerazione nel Paris Saint Germain, che non a caso non ha nessuna intenzione di lasciar andare. Nonostante questo, però, un giovane come lui ha bisogno di giocare e l’interesse della Juve per lui potrebbe fare la differenza. Ha tutto ciò che Tudor cerca: Lucas Beraldo è mancino, molto forte ed è anche bravo in fase di impostazione. Da non escludere, in tal senso, l’ipotesi di un prestito e, in questo caso, sarebbe una manna dal cielo anche per le finanze della Juventus. Al momento si tratta di una idea, ma restiamo a vedere se ci sarà un affondo.