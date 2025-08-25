Doppio ko UFFICIALE: due mesi di stop per il nuovo acquisto

La notizia è ufficiale, il club deve fronteggiare un doppio infortunio: per il nuovo arrivato stop di otto settimane

Piove sul bagnato. Dopo la sconfitta rimediata nella prima giornata di campionato, ecco la notizia del doppio infortunio.

Un doppio ko pesantissimo per il Bologna e per Vincenzo Italiano, sconfitti all’esordio contro la Roma e che ora dovranno fare i conti con gli infortuni di Ciro Immobile e Nicolò Casale. Il ko dell’attaccante è soprattutto il più pesante. Immobile infatti dovrà stare fuori otto settimane a causa di una lesione al retto femorale destro. Tempi dimezzati per Casale, che ha accusato un infortunio al bicipite femorale destro. Vincenzo Italiano dovrà dunque fare a meno di due pedine importanti nelle proprie rotazioni, in un periodo chiave come quello dell’inizio della stagione, con i rossoblù che saranno impegnati anche in Europa League.

Alla luce di questi infortuni vedremo se il Bologna deciderà di intervenire o meno sul mercato, soprattutto in attacco, visto che l’entità dell’infortunio di Immobile è decisamente peggiore. Questo il comunicato ufficiale del club rossoblù:

“Gli esami cui sono stati sottoposti Nicolò Casale e Ciro Immobile hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado del bicipite femorale destro (tempi di recupero circa 3-4 settimane) e una lesione del retto femorale destro (tempi di recupero circa 8 settimane)”.