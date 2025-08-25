Atalanta
Doppio ko UFFICIALE: due mesi di stop per il nuovo acquisto

La notizia è ufficiale, il club deve fronteggiare un doppio infortunio: per il nuovo arrivato stop di otto settimane

Piove sul bagnato. Dopo la sconfitta rimediata nella prima giornata di campionato, ecco la notizia del doppio infortunio.

Bologna, ko Immobile e Casale

Un doppio ko pesantissimo per il Bologna e per Vincenzo Italiano, sconfitti all’esordio contro la Roma e che ora dovranno fare i conti con gli infortuni di Ciro Immobile e Nicolò Casale. Il ko dell’attaccante è soprattutto il più pesante. Immobile infatti dovrà stare fuori otto settimane a causa di una lesione al retto femorale destro. Tempi dimezzati per Casale, che ha accusato un infortunio al bicipite femorale destro. Vincenzo Italiano dovrà dunque fare a meno di due pedine importanti nelle proprie rotazioni, in un periodo chiave come quello dell’inizio della stagione, con i rossoblù che saranno impegnati anche in Europa League.

Alla luce di questi infortuni vedremo se il Bologna deciderà di intervenire o meno sul mercato, soprattutto in attacco, visto che l’entità dell’infortunio di Immobile è decisamente peggiore. Questo il comunicato ufficiale del club rossoblù:
“Gli esami cui sono stati sottoposti Nicolò Casale e Ciro Immobile hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado del bicipite femorale destro (tempi di recupero circa 3-4 settimane) e una lesione del retto femorale destro (tempi di recupero circa 8 settimane)”.

