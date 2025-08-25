DIRETTA Serie A, Udinese-Verona: segui la cronaca LIVE del match

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bluenergy Stadium’ tra i bianconeri di Runjaic e i gialloblu di Zanetti in tempo reale

L’Udinese e il Verona si affrontano in Friuli nel posticipo pomeridiano del lunedì valido per la prima giornata del campionato di Serie A. Una sfida molto sentita nel nord-est che mette in palio subito punti importanti in chiave salvezza che sarà diretta dall’arbitro Tremolada della sezione di Monza.

Reduci dal passaggio del turno in Coppa Italia grazie al successo per 2-0 sulla Carrarese, i bianconeri di Kosta Runjaic vogliono proseguire sulla falsariga dell’ottimo trend positivo di questa estate. Privi dello squalificato Okoye, appiedato per due mesi dal giudice sportivo, i friulani hanno vinto cinque amichevoli internazionali consecutive contro la Nazionale del Qatar, lo Strasburgo, il Twente e due volte il Werder Brema.

Anche i gialloblu di Paolo Zanetti hanno strappato l’accesso al secondo turno di Coppa Italia, ma hanno avuto bisogno dei calci di rigore per avere la meglio sul Cerignola, formazione di Serie C. Il resto del precampionato non è stato eccezionale: larga vittoria sul Virtus Verona, pareggio con il SudTirol e sconfitta coi tedeschi del St. Pauli. La scorsa stagione gli scaligeri si imposero con il punteggio di 1-0 grazie alla rete messa a segno da Duda.

Udinese-Verona, probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione e sarà visibile in streaming su tablet, pc e smartphone sulla app di Dazn in esclusiva. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bluenergy Stadium’ tra Udinese e Verona live in tempo reale.

UDINESE (3-5-2): Sava; Palma, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Kamara; Iker Bravo, Davis. All. Runjaic

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Ebosse, Frese; Oyegoke, Serdar, Bernede, Niasse, Bradaric; Giovane, Mosquera. All. Zanetti

ARBITRO: Tremolada di Monza

PROSSIMI IMPEGNI: Inter-Udinese domenica 31 agosto ore 20:45; Lazio-Verona domenica 31 agosto ore 20:45.