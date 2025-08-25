Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Serie A, Inter-Torino 0-0 | Thuram si divora subito il vantaggio LIVE

Foto dell'autore

La sfida tra nerazzurri e granata chiude la prima giornata di campionato

Dopo le vittorie di JuventusNapoli Roma, l’Inter fa il suo esordio in Serie A ospitando il Torino. In casa nerazzurra c’è grande voglia di riscattare le delusioni della scorsa stagione e tra i tifosi c’è grande curiosità nel vedere all’opera da vicino il nuovo allenatore, Christian Chivu. Archiviata la telenovela Lookman, il tecnico rumeno si aspetta almeno un altro innesto dal calciomercato, per rinforzare la difesa.

L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, osserva la squadra
DIRETTA Serie A, Inter-Torino: segui la cronaca LIVE (Lapresse) – calciomercato.it

L’ex Parma dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu e Pio Esposito, squalificati, ma potrà contare su tutti i nuovi acquisti, convocati nonostante qualche acciacco. Non fa parte della lista Serie A, invece, Mehdi Taremi in uscita e al centro di una trattativa tra nerazzurri e PSV. Anche in casa granata, è stata un’estate all’insegna della rivoluzione. A partire dalla panchina, affidata a Marco Baroni.

L’ex Lazio non potrà contare sull’ex nerazzurro Asllani e sull’altro nuovo arrivato Ismajli. Dopo il successo di misura in Coppa Italia contro il Modena, il Toro cerca il primo acuto in campionato, ma per riuscirci dovranno sfatare un autentico tabù: in campionato, la vittoria allo stadio Meazza manca da 9 partite (7 sconfitte e 2 pareggi). Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Inter-Torino

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu
TORINO (4-2-3-1): Israel; Lazaro, Coco, Masina, Biraghi; Casadei, Gineitis; Vlasic, Ilkhan, Ngonge; Simeone. All. Baroni
ARBITRO: La sfida tra nerazzurri e granata è stata affidata a Federico La Penna, fischietto della sezione di Roma.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli, Como, Juventus, Cremonese, Roma e Udinese 3 punti; Fiorentina, Cagliari, Atalanta, Pisa, Lecce, Genoa 1; Torino*, Inter*, Verona, Bologna, Milan, Parma, Lazio, Sassuolo 0
* una partita in meno

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie