DIRETTA Serie A, Inter-Torino 0-0 | Thuram si divora subito il vantaggio LIVE

La sfida tra nerazzurri e granata chiude la prima giornata di campionato

Dopo le vittorie di Juventus, Napoli e Roma, l’Inter fa il suo esordio in Serie A ospitando il Torino. In casa nerazzurra c’è grande voglia di riscattare le delusioni della scorsa stagione e tra i tifosi c’è grande curiosità nel vedere all’opera da vicino il nuovo allenatore, Christian Chivu. Archiviata la telenovela Lookman, il tecnico rumeno si aspetta almeno un altro innesto dal calciomercato, per rinforzare la difesa.

L’ex Parma dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu e Pio Esposito, squalificati, ma potrà contare su tutti i nuovi acquisti, convocati nonostante qualche acciacco. Non fa parte della lista Serie A, invece, Mehdi Taremi in uscita e al centro di una trattativa tra nerazzurri e PSV. Anche in casa granata, è stata un’estate all’insegna della rivoluzione. A partire dalla panchina, affidata a Marco Baroni.

L’ex Lazio non potrà contare sull’ex nerazzurro Asllani e sull’altro nuovo arrivato Ismajli. Dopo il successo di misura in Coppa Italia contro il Modena, il Toro cerca il primo acuto in campionato, ma per riuscirci dovranno sfatare un autentico tabù: in campionato, la vittoria allo stadio Meazza manca da 9 partite (7 sconfitte e 2 pareggi). Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Inter-Torino

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

TORINO (4-2-3-1): Israel; Lazaro, Coco, Masina, Biraghi; Casadei, Gineitis; Vlasic, Ilkhan, Ngonge; Simeone. All. Baroni

ARBITRO: La sfida tra nerazzurri e granata è stata affidata a Federico La Penna, fischietto della sezione di Roma.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli, Como, Juventus, Cremonese, Roma e Udinese 3 punti; Fiorentina, Cagliari, Atalanta, Pisa, Lecce, Genoa 1; Torino*, Inter*, Verona, Bologna, Milan, Parma, Lazio, Sassuolo 0

* una partita in meno