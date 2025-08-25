Atalanta
Dimarco ‘ceduto’ durante Inter-Torino: “Ngonge un mix tra Yamal e Messi”

Foto dell'autore

Tutti contro il terzino nerazzurro: “Basta, non deve più essere il titolare”

Dimarco torna, anzi resta nel mirino. Nel mirino dell’ormai stragrande maggioranza dei tifosi dell’Inter, che ormai non gli perdonano proprio più nulla.

Dimarco durante una partita dell'Inter
Inter-Torino, Dimarco nel mirino dei tifosi

Una marea di commenti contro il terzino nerazzurro, si sono scatenati ai primi due errori commessi da quest’ultimo poco dopo il fischio d’inizio della gara col Torino in corso al ‘Meazza’ e valevole per la prima giornata di Serie A. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Inter-Torino, Dimarco insufficiente nel primo tempo: brilla Sucic

Effettivamente il primo tempo di Dimarco è stato insufficiente. Specie in rapporto ai suoi compagni di squadra, su tutti Sucic il migliore in campo della prima frazione. Qualità e quantità ha garantito il croato, cose mancate al terzino milanese.

