Dimarco ‘ceduto’ durante Inter-Torino: “Ngonge un mix tra Yamal e Messi”

Tutti contro il terzino nerazzurro: “Basta, non deve più essere il titolare”

Dimarco torna, anzi resta nel mirino. Nel mirino dell’ormai stragrande maggioranza dei tifosi dell’Inter, che ormai non gli perdonano proprio più nulla.

Una marea di commenti contro il terzino nerazzurro, si sono scatenati ai primi due errori commessi da quest’ultimo poco dopo il fischio d’inizio della gara col Torino in corso al ‘Meazza’ e valevole per la prima giornata di Serie A. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Primo insulto stagionale a Dimarco, nemmeno quotato — Julian Ross (@JulianRoss79) August 25, 2025

I PIAZZATI TOLTI A DIMARCO E SI FA GOL… SARÀ UN CASO — L’uomo chiamato contratto ⭐ ⭐ (@PaoloBittaAlfa) August 25, 2025

Dimarco diosanto ma svegliati — Stereotype (@ErGeometra) August 25, 2025

La sufficienza con cui gioca Dimarco è qualcosa che veramente da ai nervi…sempre molle, sempre come se fosse talmente forte da poter non impegnarsi… — Luca 🐉💙🖤⭐⭐ (@Millyto22) August 25, 2025

dimarco sta facendo sembrare ngonge un misto di yamal messi e weah — blurry 💋⸸𓃵 (@Blvrryfaceee666) August 25, 2025

Dimarco già con cervello scollegato. #InterTorino — caniodìca (@caniodica) August 25, 2025

Basta dimarco titolare basta — Religioso silenzio. (@mozzozozzo1311) August 25, 2025

Inter-Torino, Dimarco insufficiente nel primo tempo: brilla Sucic

Effettivamente il primo tempo di Dimarco è stato insufficiente. Specie in rapporto ai suoi compagni di squadra, su tutti Sucic il migliore in campo della prima frazione. Qualità e quantità ha garantito il croato, cose mancate al terzino milanese.