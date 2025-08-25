Atalanta
Bastoni ‘punge’ Thuram: “6 mesi in vacanza”. La risposta di Chivu su Lookman

Il difensore ha aperto le danze col Torino e servito al francese l’assist per la doppietta 

L’Inter stravince e convince alla prima di Serie A. Gli uomini di Chivu hanno strapazzato il Torino, 5-0 il punteggio finale con doppietta di uno scatenato Marcus Thuram. Nel post gara il francese è stato pungolato dal compagno di squadra Bastoni, autore della rete del momentaneo uno a zero e dell’assist che ha permesso al numero 9 nerazzurro di fare il bis.

Bastoni scherza su Thuram: “In vacanza negli ultimi 6 mesi…”

“Son contento per Marcus – premiato come MVP della partita, ndr – che negli ultimi 6 mesi dell’anno scorso ha deciso di andare in vacanza. Finalmente è tornato… (ride, ndr). Sono davvero felice, se lo merita. Quanta voglia abbiamo di ripartire? L’anno scorso siamo arrivati in finale di Champions e secondi a un punto in campionato. Poi non abbiamo vinto niente e si è parlato di stagione fallimentare, però una squadra a fine ciclo lì non ci arriva“.

Dopo Inter-Torino ha parlato pure mister Chivu. Un debutto meglio di questo non poteva neanche  immaginarlo: “Dal primo giorno di preparazione i ragazzi si sono calati nella realtà e hanno accettato i carichi di lavoro e il fatto che servisse fare una sorta di ritiro. Hanno lavorato a testa bassa e oggi ci siamo presentati in condizioni buone. Sul piano mentale cercano di lasciarsi alle spalle il passato, stasera hanno dato una dimostrazione di maturità”.

Chivu dribbla l’argomento Lookman: “Non fa parte della nostra rosa”

Chivu ha dribblato l’argomento mercato e il tema Lookman: “Sono un po’ scarico e vuoto dopo la partita, manca ancora qualche giorno e avremo tempo per discutere. Se con il nigeriano avrei giocato col 3-4-2-1? Lookman non fa parte della nostra rosa, è dell’Atalanta e non parlo di chi non fa parte di questa rosa”.

