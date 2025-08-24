PAGELLE E TABELLINO COMO-LAZIO 2-0: Sarri umiliato alla prima. Nico Paz, resta con ‘noi’

Voti e giudizi del match del Sinigaglia valido per la 1a giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

La Lazio perde malamente all’esordio in campionato. Per il risultato, ma soprattutto per una prestazione pessima, fisicamente e non solo in netto ritardo rispetto alla squadra di Fabregas. Il Como vince 2-0 ma il risultato poteva essere molto più largo. Una traversa, tante grandi occasioni a dispetto di una Lazio che di chance importanti non ne costruisce neanche una intera. Una vittoria schiacciante, sintomo di una superiorità imbarazzante a tutti i livelli.

Pagelle Como-Lazio

Como

Butez 6

Van der Brempt 6,5. Dal 69′ Smolcic 6

Ramon 7

Kempf 6,5

Valle 6,5

Da Cunha 7

Perrone 7. Dal 78′ Caqueret 6

Vojvoda 7

Paz 8. Dal 78′ Sergi Roberto 6

Rodriguez 7

Douvikas 7,5. Dal 69′ Morata 6

All.: Cesc Fabregas 7,5

Prestazione enorme da parte di tutto il Como, sugli scudi ci sono quasi tutti quelli che hanno giocato. Ma ovviamente Nico Paz si prende come spesso gli accade gli onori della cronaca: un assist visionario, un gol meraviglioso su punizione. Un numero 10 finalmente degno nel nostro campionato. Speriamo, come Serie A, solo di non perdere anche lui.

Lazio

Provedel 6

Lazzari 3,5. Dal 61′ Marusic 5

Gila 5,5

Provstgaard 6

Tavares 5. Dal 66′ Pellegrini 5,5

Guendouzi 5,5

Cataldi 5. Dal 66′ Rovella 5,5

Dele-Bashiru 4. Dal 75′ Dia 5

Cancellieri 5. Dal 61′ Pedro 5

Castellanos 4,5

Zaccagni 4,5

All.: Maurizio Sarri 4,5

Arbitro: Gianluca Manganiello (sez. Pinerolo) 5,5

Lazio questa sera a larghi tratti umiliata, fisicamente e tecnicamente. Un destro dietro l’altro, ganci a ripetizione, senza mai essere in grado di reagire. Un’estate di lavoro filata, dei buoni segnali in amichevole tutti completamente sfumati al Sinigaglia. La Lazio di Sarri fa acqua da tutte le parti, Lazzari non ne azzecca una, Dele-Bashiru è un fantasma, Castellanos in ritardissimo. Un disastro, insomma. L’unica buona notizia è la prestazione di Provstgaard, che in una partita così tiene bene e fa intravedere l’unico barlume.

Tabellino Como-Lazio 2-0

Marcatori: 47′ Douvikas (C), 73′ Nico Paz (C)

Ammoniti: 16′ Nico Paz (C), 30′ Zaccagni (L), 38′ Van der Brempt (C), Castellanos (L), Guendouzi (L)

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt (dal 69′ Smolcic), Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone (dal 78′ Caqueret); Vojvoda, Paz (dal 78′ Sergi Roberto), Rodriguez; Douvikas (dal 69′ Morata).

A disp.: Lopes Menke, Vigorito, Goldaniga, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Gabrielloni, Fellipe Jack, Alberto Moreno, Kuhn, Baturina, Smolcic, Cutrone, Monzon. All.: Cesc Fabregas

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (dal 61′ Marusic), Gila, Provstgaard, Tavares (dal 66′ Pellegrini); Guendouzi, Cataldi (dal 66′ Rovella), Dele-Bashiru (dal 75′ Dia); Cancellieri (dal 61′ Pedro), Castellanos, Zaccagni.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Rovella, Pedro, Noslin, Dia, Belahyane, Hysaj, Basic, Marusic.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Gianluca Manganiello (sez. Pinerolo); Assistenti: Meli – Alassio; IV ufficiale: Turrini; V.A.R.: Aureliano; A.V.A.R.: Chiffi