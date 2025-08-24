Nico Paz brilla: gioia Fabregas contro la Lazio. Luperto-gol, solo pari per Pioli

Como-Lazio 2-0, brilla il talento argentino con gol e assist, mentre la Fiorentina viene raggiunta nel recupero dal Cagliari

Un esordio da favola e un messaggio a tutte le big: per l’Europa, quest’anno, c’è anche il Como. I lariani superano la Lazio con un netto 2-0 casalingo, con Nico Paz grande mattatore della serata. Nell’altra sfida la Fiorentina pareggia a Cagliari che trova l’1-1 con Luperto nel recupero.

Al Sinigaglia l’argentino brilla e prima serve l’assist per Douvikas, poi firma il raddoppio con un bellissimo calcio di punizione che supera Provedel. La squadra di Fabregas mantiene le redini del gioco per tutto il primo tempo e si rende pericolosa soprattutto con Vojvoda. Nella ripresa è Douvikas appunto ad aprire le marcature, ben imbeccato da Paz. La Lazio trova il pareggio, ma Castellanos è in fuorigioco per millimetri: il var annulla. Da lì in poi è solo Como: Paz raddoppia su punizione e solo la traversa colpita da Vojvoda evita che il passivo sia più pesante.

Como-Lazio e Cagliari-Fiorentina, tabellino e classifica

Il Cagliari invece trova un meritato pareggio soltanto nel finale di gara. I rossoblù sfiorano il vantaggio nel primo tempo, con Gosens che salva sulla linea una pericolosa azione da calcio d’angolo.

Ad aprire le marcature però è Mandragora. Il centrocampista entra dalla panchina e sblocca il match. I padroni di casa trovano il pari da palla inattiva al 93′: punizione di Gaetano e colpo di testa di Luperto che supera un non perfetto De Gea. All’esordio in Serie A da allenatore Pisacane evita dunque all’ultimo la prima sconfitta. Amaro risultato invece per Stefano Pioli al suo ritorno a Firenze, così come ancor più amaro è stato il ritorno in panchina di Maurizio Sarri.

Como-Lazio 2-0

Marcatori: Douvikas 47′, Nico Paz 73′.

Cagliari-Fiorentina 1-1

Marcatori: Mandragora (F) 68′, Luperto (C) 93′.

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli, Como, Cremonese, Roma 3 punti; Fiorentina, Cagliari, Lecce, Genoa 1; Atalanta*, Pisa*, Juventus*, Parma*, Torino*, Inter*, Udinese*, Verona*, Bologna, Milan, Lazio, Sassuolo 0.

*una partita in meno