Incubo esclusione da tutte le competizioni: la penalizzazione è storia

Crisi senza fine per il club nel baratro più totale: ecco cosa manca per scrivere l’ultima parola alla vicenda

Il campionato di Serie A è partito subito con il botto con il Napoli capolista padrone al Mapei Stadium e con le vittorie di Roma e Cremonese, quest’ultima clamorosa a San Siro. A tenere banco in questo particolare frangente, però, non sono solo i risultati del campo. Alle tante voci legate agli affari ancora in essere si sommano quelle problematiche economico-finanziarie che stanno obbligando tanti club a fare di necessità virtù.

Dal pagamento di stipendi sub iudice al nodo legato alle plusvalenze; dai contratti di sponsorizzazione a scelte poco lungimiranti. Tutte decisioni che nel medio-lungo periodo possono cambiare i destini di alcune squadre finite ‘nel mirino’ delle Commissioni disciplinari dei vari Paesi. Raramente, però, si era visto una squadra ricevere una penalizzazione (cumulativa) di 94 punti in classifica. Scenario che caratterizza una compagine ormai sull’orlo della crisi più totale e che, stando così le cose, rischia di finire in un vortice giudiziario dalle conseguenze clamorose.

Il preambolo in questione riguarda l’FCU Craiova, squadra che attualmente milita nella terza divisione romena dopo non aver ottenuto la licenza per la Liga 2. Il mancato pagamento di somme spettanti ad alcuni ex calciatori della sua squadra e alla Dinamo per una partita di Coppa di Romania hanno portato la Commissione Disciplinare della Federcalcio locale ad avanzare un vero e proprio ultimatum alla squadra di Adrian Mititelu, sanzionata ai sensi dell‘articolo 85 del Regolamento disciplinare.

Caos nel campionato rumeno: penalizzazione record

L’ultima penalizzazione inflitta all’FCU Cracovia il 20 agosto ha portato a 94 i punti totali tolti alla compagine rumena che ora potrebbe essere esclusa dal campionato. A rivelarlo è Gsp.ro che spiega come il team di Bănie corra seriamente il rischio di essere estromessa da tutte le competizioni FRF. Inizialmente solo ventilata, questo tipo di ipotesi ha preso piede con il trascorrere della settimana anche in concomitanza dei ‘paletti’ imposti al club.

In sostanza, il Craiova sarà chiamato a pagare gli importi dovuti entro 90 giorni dall’inizio delle varie situazioni contestate; lasso di tempo caratterizzato da 6 tranches di 15 giorni ciascuno, per ognuna delle quali saranno decurtati due punti. Con altri dodici punti di penalizzazione sul groppone, stando alla fonte in questione, il Craiova potrebbe vedersi fuori da una divisione che già ora come ora la vedrebbe partire in fondo alla classifica con nessuna speranza di strappare quantomeno la salvezza. I prossimi giorni, insomma, risulteranno assolutamente decisivi sotto questo punto di vista.