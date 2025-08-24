Atalanta
Flop Milan e bufera Allegri: “È un danno per la squadra”

Foto dell'autore

Allegri già nel mirino dei tifosi, ma non solo: un big del Milan è in discussione dopo la sconfitta contro la Cremonese

È iniziato nel peggiore dei modi l’Allegri-bis al Milan. I rossoneri, privi dell’infortunato Leao, sono subito incappati in una sconfitta casalinga a San Siro contro la neopromossa Cremonese di Davide Nicola al debutto in Serie A.

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan
Allegri e i giocatori nel mirino: c’è anche un big rossonero (Foto LaPresse) – Calciomercato.it

Massimiliano Allegri nel post partita non ha fatto drammi, ammettendo però qualche preoccupazione: “La differenza la fa la cattiveria anche nel difendere: i due gol erano evitabili. Fortunatamente siamo alla prima giornata, dobbiamo lavorare. Noi abbiamo commesso due errori che sono costati la sconfitta: serve più cattiveria con e senza palla”.

Tra i big rossoneri più in ombra c’è stato Cristian Pulisic, che ha faticato ad incidere nel nuovo ruolo da seconda punta nel 3-5-2 disegnato dal tecnico toscano. La collocazione in campo dell’americano fa già discutere.

Milan, dubbi su Pulisic: “Così non serve: panchina o cambio modulo”

Il giornalista Marco Varini, su X, ha commentato così la prestazione di Pulisic: “Ho molta stima di Allegri, quindi mi auguro capisca subito che Pulisic in quella posizione non può giocare“.

Primo piano di Pulisic
Pulisic via a fine stagione? “Questo Milan è mediocre” (Foto LaPresse) – Calciomercato.it

“Ora, le cose sono due: o lo metti in panchina o cambi modulo. – ha sentenziato l’opinionista – Così l’americano non serve, è un danno sia per se stesso che per la squadra”. Per il giornalista, dunque, c’è già il ‘problema’ Pulisic da risolvere con il nuovo modulo 3-5-2. Le scelte di Massimiliano Allegri per il suo nuovo Milan fanno già discutere.

