Doppio infortunio last minute: saltano la prima di Serie A

Ko dell’ultima ora e doppia assenza per il tecnico: rimandato l’esordio nel nuovo campionato di Serie A

Ambizione e progettualità non mancano in casa Como. I lariani sono la squadra che ha investito di più nel mercato estivo e puntano in grande dopo l’ottimo ritorno in Serie A dello scorso anno.

Fabregas e la proprietà non si nascondono, ma il primo match della nuova Serie A mette di fronte una diretta rivale nella corsa all’Europa: la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti hanno deciso di puntare, nuovamente, sul tecnico toscano, che ha dovuto fare i conti con un mercato bloccato, ma può certamente contare sulla voglia di rivalsa della sua squadra, rimasta fuori da tutte le competizioni europee.

Nel match del Sinigaglia però mancherà uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione dei lariani. Assane Diao infatti non sarà della partita. Il senegalese, uno dei pezzi più pregiati della rosa comasca. Il ko dell’ex Real Betis ha costretto il tecnico Cesc Fabregas e nuovi piani, anche perché pure Jayden Addai, nuovo promettente acquisto arrivato dall’Az Alkmaar, è alle prese con problemi fisici. Così il tecnico spagnolo, che ha deciso di schierare Vojvoda in posizione più avanzata, ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Abbiamo lavorato con un altro piano per sei settimane, ma non abbiamo esterni disponibili, andiamo con questa scelta e pensiamo sia la migliore della partita. Diao non è in panchina, sfortunatamente sembra un problema più grave rispetto a quello che appariva. All’inizio non sembrava così grave e anche dopo la prima prova, poi ha fatto una seconda prova e non è andata bene. Sarà fuori tutta la settimana, è un po’ un residuo dell’infortunio che ha avuto alla fine della scorsa stagione. Abbiamo fuori anche Addai che è alle prese con un problema”.