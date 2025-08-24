Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Doppio infortunio last minute: saltano la prima di Serie A

Foto dell'autore

Ko dell’ultima ora e doppia assenza per il tecnico: rimandato l’esordio nel nuovo campionato di Serie A

Ambizione e progettualità non mancano in casa Como. I lariani sono la squadra che ha investito di più nel mercato estivo e puntano in grande dopo l’ottimo ritorno in Serie A dello scorso anno.

Nico Gonzalez e Diao
Como, doppio forfait dell’ultima ora: Diao e Addai saltano l’esordio (LaPresse) – calciomercato.it

Fabregas e la proprietà non si nascondono, ma il primo match della nuova Serie A mette di fronte una diretta rivale nella corsa all’Europa: la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti hanno deciso di puntare, nuovamente, sul tecnico toscano, che ha dovuto fare i conti con un mercato bloccato, ma può certamente contare sulla voglia di rivalsa della sua squadra, rimasta fuori da tutte le competizioni europee.

Nel match del Sinigaglia però mancherà uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione dei lariani. Assane Diao infatti non sarà della partita. Il senegalese, uno dei pezzi più pregiati della rosa comasca. Il ko dell’ex Real Betis ha costretto il tecnico Cesc Fabregas e nuovi piani, anche perché pure Jayden Addai, nuovo promettente acquisto arrivato dall’Az Alkmaar, è alle prese con problemi fisici. Così il tecnico spagnolo, che ha deciso di schierare Vojvoda in posizione più avanzata, ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Abbiamo lavorato con un altro piano per sei settimane, ma non abbiamo esterni disponibili, andiamo con questa scelta e pensiamo sia la migliore della partita. Diao non è in panchina, sfortunatamente sembra un problema più grave rispetto a quello che appariva. All’inizio non sembrava così grave e anche dopo la prima prova, poi ha fatto una seconda prova e non è andata bene. Sarà fuori tutta la settimana, è un po’ un residuo dell’infortunio che ha avuto alla fine della scorsa stagione. Abbiamo fuori anche Addai che è alle prese con un problema”.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie