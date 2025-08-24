DIRETTA Serie A, Como-Lazio 0-0 e Cagliari-Fiorentina 0-0: si parte LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Sinigaglia’ tra i lariani di Fabregas e i capitolini di Sarri e quello dell’Unipol Domus’ tra i sardi di Pisacane e i toscani di Pioli in tempo reale

La Lazio e la Fiorentina fanno visita rispettivamente al Como e al Cagliari nelle due gare pomeridiane della domenica valide per la prima giornata del campionato di Serie A. Due sfide sulla carta abbastanza equilibrate che verranno dirette nell’ordine dagli arbitri Manganiello di Pinerolo e Sozza di Seregno.

Da una parte, allo stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’, i biancocelesti di Maurizio Sarri – tornato dopo un anno sabbatico a guidare la squadra – vogliono partire con il piede giusto dopo un’estate tribolata in cui non hanno potuto fare mercato, ma saranno privi dello squalificato Romagnoli. I biancoblu di Cesc Fabregas, che hanno già fatto il loro debutto stagionale battendo 3-1 il SudTirol in Coppa Italia, si candidano a essere la sorpresa in zona coppe europee. L’anno scorso i capitolini si imposero con un netto 5-1 grazie alla doppietta di Castellanos.

Dall’altra parte, all’Unipol Domus’, i viola di Stefano Pioli vogliono dare seguito al largo successo di giovedì scorso in campo neutro contro il Polissya che ha di fatto blindato la qualificazione alla fase a girone unico di Conference League. I rossoblu dell’esordiente Vincenzo Pisacane, invece, puntano a fare meglio di quanto fatto in Coppa Italia, quando la qualificazione ai sedicesimi a scapito dell’Entella è arrivata solo dopo i rigori. Lo scorso aprile, su questo stesso campo, i gigliati ebbero la meglio per 2-1 in rimonta con le reti di Gosens e Beltran.

Como-Lazio e Cagliari-Fiorentina, formazioni UFFICIALI e dove vederle in tv

La partita dello stadio ‘Sinigaglia’ sarà trasmessa in televisione su Sky Sport oltre che in streaming su Dazn, mentre quella dell’Unipol Domus’ sarà visibile su tutti i dispositivi soltanto sulla app della stessa emittente. Calciomercato.it vi offre i match tra Como e Lazio e tra Cagliari e Fiorentina live in tempo reale.

COMO (4-2-3-1): Butez; van der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

ARBITRO: Gianluca Manganiello di Pinerolo

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho; Esposito, Borrelli. All. Pisacane

FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Fagioli, Gosens; Ndour, Gudmundsson; Kean. All. Pioli

ARBITRO: Simone Sozza di Seregno

Per quel che concerne i prossimi impegni, i primi a tornare in campo saranno i viola di Pioli giovedì per il ritorno dei playoff di Conference League contro il Polissya. Sabato pomeriggio i lariani di Fabregas faranno visita al Bologna, mentre in serata i sardi di Pisacane saranno di scena sul campo del Napoli. Infine i biancocelesti di Sarri dovranno aspettare domenica 31 agosto alle ore 20:45 per ospitare il Verona.