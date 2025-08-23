Atalanta
Ziolkowski alla Roma, ecco cosa manca: il Legia fissa i tempi | CM.IT

Il giovane difensore polacco continua a volere soltanto i giallorossi, con cui ha già un accordo

La trattativa tra Roma e Legia Varsavia per Jan Ziolkowski si è fermata sulla percentuale della futura rivendita. Come appreso da Calciomercato.it, però, la distanza tra i due club non è ampia: ‘manca un pezzettino’, fa sapere una fonte direttamente coinvolta nell’operazione.

Ziolkowski alla Roma, ecco cosa manca: il Legia fissa i tempi (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Per il talentuoso difensore polacco si sono mossi pure altri club di Serie A, ma lui continua a volere soltanto la Roma, con la quale ha già raggiunto un accordo.

Come appreso ulteriormente da CM.IT, il Legia punta a tenerlo per sé fino al ritorno del playoff di Conference League con l’Hibernian, in programma giovedì 28 agosto a Varsavia.

Nel match d’andata, in Scozia, i polacchi si sono imposti per 2-1, con Ziolkowski in campo per tutti i novanta e passa minuti. Fra cinque giorni, quindi, il classe 2005 potrebbe disputare la sua 40esima e ultima partita con la maglia dei ‘Wojskowi’.

L’heatmap di Zolkowski (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Forte nel gioco aereo grazie ai 194cm di altezza, Ziolkowski è un difensore elegante molto abile nell’uno contro uno. Parliamo di un classe 2005 con potenziale importante e anche difetti (esagera con gli interventi in scivolata) dovuti alla giovane età, che però un allenatore come Gasperini può limitare al massimo lavorandoci ogni giorno. Sarebbe senz’altro un investimento molto intelligente, anche in ottica plusvalenza futura.

