Roma-Bologna, Gasperini subito tarantolato: c’è una cosa subito non gli va giù

Il nuovo tecnico giallorosso ha sottolineato già dopo pochissimi minuti un aspetto che ha condizionato le giocate dei calciatori

Pronti, via e subito intensità. Roma e Bologna partono in maniera garibaldina in questo loro esordio stagionale, senza troppi schemi, senza preoccuparsi particolarmente di tenere la posizione. Da subito infatti le squadre sono molto lunghe, le marglie larghe e assistiamo a diversi ribaltamenti di fronte. Con le difese, soprattutto quella rossoblù sulla sua destra, prese d’infilata.

C’è però subito una cosa che non sta piacendo a Gian Piero Gasperini, non relativa ai propri giocatori. Piuttosto il nuovo allenatore si è lamentato già dai primi minuti del terreno di gioco dell’Olimpico. Nel riscaldamento si sono notate immediatamente delle zolle nella metà campo lato Curva Sud, quella in cui nel primpo tempo sta difendendo la Roma. E questo condiziona anche chiaramente il gioco, come si è notato dopo appena tre minuti.

Palla persa sulla propria trequarti dai giallorossi per una zolla che si alza, lanciando tra l’altro Ciro Immobile in campo aperto con un avversario davanti a sé prima di Svilar. Poco male per la Roma, perché lo stesso ex capitano della Lazio incespica in maniera maldestra sul pallone, evidentemente a causa di una irregolarità del terreno di gioco. E Gasperini non ha mancato di sottolineare questo aspetto .