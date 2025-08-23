Roma-Bologna, esordio di fuoco: Ranieri ‘silenzioso’, i fischi a Immobile e lo striscione in Curva Sud

I giallorossi alla prima partita con Gasperini in panchina davanti anche all’ex ct Mancini e contro l’ex Lazio. Chiaro il messaggio dei tifosi

Roma-Bologna apre la stagione giallorossa all’Olimpico, nell’ennesimo soldout della gestione Friedkin. Una serata attesissima, anche per l’enorme curiosità attorno alla prima uscita di Gian Piero Gasperini. Già così gli elementi non mancherebbero, considerando anche il mercato in pieno svolgimento e le parole di Massara su Sancho nel prepartita, allontanato forse definitivamente. Nonostante l’estate, anche in tribuna tanti vip e volti noti della politica e non solo.

Presenti gli ex presidenti del Consiglio Antonio D’Alema e Romano Prodi, arrivato insieme a Pierferdinando Casini, questi ultimi ovviamente tifosissimi del Bologna. “Siamo talmente contenti di quello che abbiamo fatto qui di l’ultima volta (si riferisce ovviamente alla Coppa Italia vinta col Milan proprio in questo stadio, ndr) che stasera può andare come vuole. In chi spero? Castro, ma la Roma è forte e Gasperini è terribile”, dice Casini a Calciomercato.it. Pochi minuti prima si era fatto vedere all’Olimpico anche l’ex ct Roberto Mancini, che però è sgusciato via senza rispondere alle domande. Lo stesso ha fatto Claudio Ranieri, alla prima partita da senior advisor: bocca cucita, nessun sorriso o saluto come ci ha sempre abituati, ma l’ingresso scortatissimo. Con lui anche la famiglia.

In tribuna presente anche Damiano David, ex frontman dei Maneskin e tifosissimo della Roma. A ridosso del fischio d’inizio l’accoglienza dei romanisti a due ex simboli della Lazio: Lorenzo De Silvestri, fischiato alla lettura delle formazioni, ma soprattutto Ciro Immobile, riempito di ‘buu’ come ovvio fosse. Infine lo striscione della Curva Sud: “Questa la nostra linea di condotta: non importa quanto impervio sia il cammino… Amarti è il nostro giuramento. Combattere per te il nostro destino!”