Roma-Bologna, che sfortuna per Italiano: perde il suo top dopo mezz’ora. Sensazioni non buone

Pessime notizie per i rossoblù, costretti a fare a meno di un giocatore importantissimo per un infortunio muscolare che non pare di lievissima entità

Roma-Bologna perde subito un grande protagonista, forse il più atteso. Ciro Immobile è costretto ad abbandonare il campo al 30′ per un infortunio muscolare che fa sicuramente preoccupare Italiano. La dinamica è stata abbastanza chiara: lancio in profondità per il numero 17 che era stato bravissimo a fare un movimento a mezzaluna per evitare il fuorigioco. Ma proprio mentre controllava il pallone ha sentito nettamente tirare sulla coscia destra.

La smorfia di dolore e di disappunto dell’ex capitano della Lazio sono stati evidenti, da subito hanno evidenziato la possibile gravità del problema muscolare, tra l’adduttore e il retto femorale. Roba che a Napoli stanno loro malgrado conoscendo benissimo con Lukaku. Immobile è stato ovviamente accompagnato zoppicante fuori dal campo, tra l’esultanza dei tifosi della Roma e gli ‘olé’ all’uscita dal terreno di gioco.

Le sensazioni non sono buonissime, perché il bomber del Bologna faceva fatica a camminare autonomamente, così come a scendere gli scalini che lo hanno subito riportato negli spogliatoio. Non resta che aspettare la diagnosi, ma l’impressione dalla dinamica, dai problemi e il linguaggio del volto del calciatore potrebbe trattarsi di qualcosa non di leggerissimo. Al suo posto Castro.