Ribaltone Vlahovic, arriva l’annuncio di Tudor: “La soluzione migliore”

Alla vigilia di Juve-Parma, il tecnico si è espresso sul bomber serbo ai margini del progetto bianconero alla vigilia

Vlahovic resta un ‘caso’ irrisolto. È arrivato l’annuncio di Igor Tudor alla vigilia di Juventus-Parma, match valevole per la prima giornata del campionato di Serie A.

‘Caso’ Vlahovic, Tudor: “Dirigenza troverà soluzione migliore”

Al tecnico bianconero, nella conferenza stampa alla Continassa, è stato chiesto se si stupirebbe di più con la permanenza di Vlahovic o con il non arrivo di Kolo Muani. Ecco la sua risposta, anzi non risposta: “Non so cosa accadrà, quello che succede lo accetto: ho fiducia nella dirigenza che troverà la soluzione migliore per il club“.

“Spero e credo che la squadra sia migliorata in tutto – ha aggiunto Tudor – Io giudico la squadra col mio staff in maniera sincera dove si può migliorare e dove no. Però i giudizi cambiano di settimana in settimana, del resto la squadra è un organismo vivo che non rimane mai uguale per dieci mesi”.

Ritorno Kolo Muani, Tudor: “Mercato complicato, ma società conosce i miei pensieri”

Tudor non si è sbilanciato neanche su Kolo Muani: “Se ho perso le speranze? Io sono contento della squadra, poi il mercato è ancora aperto e ho fiducia nel club. La società conosce i miei pensieri – ha sottolineato il croato in conclusione – È un mercato complicato, ma io penso a lavorare e ad allenare i giocatori. Ripeto, sono molto felice della squadra che ho. Ho a disposizione un gruppo di giocatori e di ragazzi per bene, poi vediamo cosa succede”.