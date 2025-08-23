PAGELLE E TABELLINO ROMA-BOLOGNA 1-0: Wesley-Ferguson da sogno. Lucumì fa la frittata

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 1a giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

La Roma esordisce con Gasperini in panchina vincendo 1-0 contro il Bologna. Una partita attesissima, una prestazione solida con tre punti assolutamente meritati. Bene i giallorossi, ma dall’altra parte deludono gli uomini di Italiano che in difesa vanno spesso in difficoltà e lasciano parecchi buchi. Alla fine decide il primo gol romanista di Wesley Franca, un po’ rocambolesco ma molto efficace.

Pagelle Roma-Bologna

Roma

Svilar 6

Mancini 6,5

Ndicka 6,5

Hermoso 6,5

Wesley 7

Koné 6,5

Cristante 6

Angelino 6,5. Dall’83’ Rensch sv

Soulé 6. Dal 73′ Dybala 6,5

El Shaarawy 6,5. Dal 60′ El Aynaoui 6

Ferguson 7. Dal 73′ Dovbyk 5,5

Allenatore: Gasperini 7

Bene praticamente tutta la Roma, con Ferguson senza gol né assist ma con una prestazione assolutamente maiuscola. Gli manca un po’ di precisione in fase di conclusione, per il resto non si può dirgli nulla. Wesley un po’ in difficoltà inizialmente, ma poi riesce a decidere una partita pesantissima, in maniera un po’ rocambolesca con assist di Lucumì e un tiro un po’ così, ma di sicuro c’era ed era ben presente. Poi ci riprova. Nota stonata i 20 minuti di Dovbyk.

Bologna

Skorupski 6

De Silvestri 5,5. Dal 72′ Zortea 5,5

Casale 5. Dal 46′ Vitik 5,5

Lucumí 4

Lykogiannis 5,5

Pobega 5,5

Freuler 5. Dall’80’ Bernardeschi 6

Orsolini 5,5

Odgaard 5. Dal 72′ Fabbian 5,5

Cambiaghi 5,5

Immobile 5,5. Dal 31′ Castro 6

Allenatore: Italiano 5

Arbitro: Zufferli di Udine 5,5

Delude parecchio il primo Bologna di Italiano, che lascia tanti buchi in difesa per la Roma e in avanti non punge. Sfortunato l’infortunio di Immobile, ma non basta di certo a giustificare un esordo così così. Lucumì regala il gol a Wesley e non è preciso neanche in altre occasioni. Forse non era tranquillissimo viste le questioni di mercato. Castro ci prova, ma non basta.

Tabellino Roma-Bologna 1-0

Marcatori: 53′ Wesley (R)

Ammoniti: Freuler (B), Mancini (R), Zortea (B)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Angelino (83′ Rensch); Soulé (73′ Dybala), El Shaarawy (60′ El Aynaoui); Ferguson (73′ Dovbyk).

A disposizione: Vasquez, Zelezny; Ghilardi; Baldanzi, Pisilli.

Allenatore: Gasperini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (72′ Zortea), Casale (46′ Vitik), Lucumí, Lykogiannis; Pobega, Freuler (80′ Bernardeschi); Orsolini, Odgaard (72′ Fabbian), Cambiaghi; Immobile (31′ Castro).

A disposizione: Pessina, Ravaglia, Ilic, Posch, Ferguson, Moro, Dallinga, Dominguez, Karlsson, Bernardeschi.

Allenatore: Italiano.

Arbitro: Zufferli di Udine. Assistenti: Mondin-Miniutti. IV Uomo: Marchetti. Var: Mazzoleni. AVar: Fabbri.

All’Olimpico questa sera 63.681 spettatori per il 71esimo soldout dell’era Friedkin.