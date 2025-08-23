Milan: non solo l’attaccante, deciso il prossimo colpo

La partita contro la Cremonese è forse il primo vero test per i rossoneri e le sensazioni sono che qualcosa dovrà essere fatta in determinati reparti

È un Milan ancora in costruzione e la partita contro la Cremonese rappresentava un test importante e le prime risposte non tutte sono state positive. In particolare, la sfida di campionato ha evidenziato delle difficoltà in un determinato ruolo, oltre a quello degli attaccanti, e i rossoneri dovranno intervenire per consentire ad Allegri di avere le pedine giuste per affrontare al meglio una stagione non semplice.

La questione dell’attaccante terrà banco ancora per diverso tempo. Boniface è in attesa della decisione dei rossoneri, ma si valutano anche altre piste. Ma il reparto offensivo non sarà solo quello che dovrà essere rinforzato. La partita contro la Cremonese ha evidenziato una nuova lacuna da colmare in davvero poco tempo. Vedremo come si muoverà Tare e quali saranno anche le scelte da parte di Allegri.

Calciomercato Milan: ‘bocciato’ da Allegri, serve un rinforzo

Per il Milan i prossimi giorni saranno fondamentali in chiave calciomercato. La squadra ha evidenziato alcune lacune contro la Cremonese e toccherà a Tare dare ad Allegri i rinforzi giusti per rendere la rosa completa. Ed è possibile una operazione in Serie A per regalare una nuova pedina al tecnico toscano.

Estupinan contro la Cremonese è stato uno dei peggiori tanto da essere sostituto dopo solo un tempo. Al suo posto la scelta è ricaduta su Jimenez e non Bartesaghi. Un messaggio chiaro alla società su come c’è bisogno di un esterno sinistro per rendere la rosa completa. E il nome di Martin del Genoa è da tenere in considerazione. Il club ligure non vorrebbe privarsi del proprio giocatore, ma lo spagnolo difficilmente dirà di no ad una proposta dei rossoneri. Ed è una pista di calciomercato da tenere in considerazione.

Il Milan ha bisogno di un esterno sinistro visto che Bartesaghi non sembra convincere ed Estupinan deve ancora abituarsi al calcio italiano. Il profilo di Martin rappresenta una soluzione di calciomercato da tenere in considerazione visto che lo spagnolo si è dimostrato uno dei migliori nel nostro campionato.

Mercato Milan: Martin resta una idea

I rapporti fra il Milan e il Genoa sono da tempo buoni e per questo motivo il nome di Martin è assolutamente da tenere in considerazione vista la necessità di dover andare a prendere un esterno a sinistra. Bisognerà aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.

Per il momento si è comunque nel campo delle ipotesi e delle valutazioni e vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Ma il profilo di Martin è sulla lista di Tare.