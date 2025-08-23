Milan-Cremonese, bocciatura choc: lo ‘mandano’ subito in un altro campionato

Non hanno perso altro tempo, esprimendo tutto il loro disappunto: sentenza clamorosa e colpo di scena immediato

Primo tempo dai due volti del Milan che nella prima mezz’ora della sfida contro la Cremonese ha faticato e non poco a far crollare il muro degli ospiti che si sono portati meritatamente in vantaggio grazie al sigillo di Baschirotto. Sul finire del primo tempo, al termine di un’azione piuttosto confusa, è poi arrivato il guizzo vincente di Pavlovic che ha ristabilito l’equilibrio.

Ben messa in campo, la compagine di Nicola non ha rischiato molto, riuscendo ad allungare con una certa continuità la difesa di Allegri non sempre ben messa in campo. Tra le prestazioni più deludenti, nonostante il cross dal quale è poi nato il gol di Pavlovic, impossibile non menzionare quella fornita da Estupinan. Svagato e autore di molti errori tecnici, l’esterno mancino del Milan non è riuscito quasi mai a saltare l’uomo nonostante sia stato catechizzato in tempi e in modi diversi da Allegri. Se non si può parlare di una prima bocciatura per il neo acquisto rossonero, si può comunque analizzare come un esordio sostanzialmente steccato.

Milan-Cremonese, Estupinan non convince: i tifosi hanno già perso la pazienza

Immancabile, come spesso succede dopo prove di questo tipo, la presa di posizione dei tifosi che si aspettavano ben altre risposte da Estupinan. Ecco i commenti a riguardo:

A gennaio Estupinan è in Turchia — SÌ O SÌ (@IL_DIECI) August 23, 2025

Avevamo Theo che manco voleva andare via … #MilanCremonese — Livio (@liviok19) August 23, 2025

Estupinan imbarazzante , si poteva trovare di meglio — Lucky8 (@Lucky823899206) August 23, 2025

Ci sono ancora 9 gg di mercato, dici che riusciamo a vendere Estupinan? — Tonys (@Tonys981) August 23, 2025

Praticamente Estupinan è l’Emerson Royal della fascia sinistra #MilanCremonese — Leandro (@Leo_rossonero94) August 23, 2025

Iniziasse a trovarsi una squadra per gennaio Estupinan — Andrea (@andreadag3) August 23, 2025

Estupinan è la seconda edizione di Emerson …. Anche peggio se possibile… ma chi le propone queste pseudo figure??? — Juary Twister (@giantwist65) August 23, 2025

In queste prime uscite del Milan, per #Estupinan c’è un problema grande è la postura in ricezione. Sono convinto che in una difesa a 4 da terzino sinistro, risolverebbe gran parte dei problemi.#MilanCremonese — Vusan Dlahovic🎭💫 (@bobby_venn) August 23, 2025

Il gol non risolve l’indecenza di avere in campo Estupinan e Pavlovic. Io una stagione intera non la reggo con questi due — Robertom (@motrebo) August 23, 2025

Sostituito all’intervallo, Estupinan non è dunque riuscito ad incidere. Tra chi rimpiange Theo Hernandez e chi invece invoca un ulteriore aiuto dal mercato: il popolo rossonero, sui social e a San Siro, ha già cominciato a rumoreggiare…