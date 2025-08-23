Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan-Cremonese, bocciatura choc: lo ‘mandano’ subito in un altro campionato

Foto dell'autore

Non hanno perso altro tempo, esprimendo tutto il loro disappunto: sentenza clamorosa e colpo di scena immediato

Primo tempo dai due volti del Milan che nella prima mezz’ora della sfida contro la Cremonese ha faticato e non poco a far crollare il muro degli ospiti che si sono portati meritatamente in vantaggio grazie al sigillo di Baschirotto. Sul finire del primo tempo, al termine di un’azione piuttosto confusa, è poi arrivato il guizzo vincente di Pavlovic che ha ristabilito l’equilibrio.

Allegri saluta il suo pubblico
Milan-Cremonese, bocciatura choc: lo ‘mandano’ subito in un altro campionato (LaPresse) – Calciomercato.it

Ben messa in campo, la compagine di Nicola non ha rischiato molto, riuscendo ad allungare con una certa continuità la difesa di Allegri non sempre ben messa in campo. Tra le prestazioni più deludenti, nonostante il cross dal quale è poi nato il gol di Pavlovic, impossibile non menzionare quella fornita da Estupinan. Svagato e autore di molti errori tecnici, l’esterno mancino del Milan non è riuscito quasi mai a saltare l’uomo nonostante sia stato catechizzato in tempi e in modi diversi da Allegri. Se non si può parlare di una prima bocciatura per il neo acquisto rossonero, si può comunque analizzare come un esordio sostanzialmente steccato.

Milan-Cremonese, Estupinan non convince: i tifosi hanno già perso la pazienza

Immancabile, come spesso succede dopo prove di questo tipo, la presa di posizione dei tifosi che si aspettavano ben altre risposte da Estupinan. Ecco i commenti a riguardo:

Sostituito all’intervallo, Estupinan non è dunque riuscito ad incidere. Tra chi rimpiange Theo Hernandez e chi invece invoca un ulteriore aiuto dal mercato: il popolo rossonero, sui social e a San Siro, ha già cominciato a rumoreggiare…

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie