“Milan, Boniface non esclude Vlahovic”: cosa succede alla Juve con Kolo Muani | ESCLUSIVO

Da Vlahovic a Kolo Muani, giorni decisivi in casa Juventus. Gli aggiornamenti in ESCLUSIVA

Ultimi dieci giorni di calciomercato estivo con il ‘giallo’ Vlahovic ancora irrisolto. In casa Juventus, come ormai noto, tiene sempre banco la situazione relativa al futuro dell’attaccante serbo in scadenza a giugno 2026.

Da Vlahovic alle uscite, a fare il punto sul mercato dei bianconeri è Alberto Mauro, che è intervenuto in esclusiva a ‘TiAmoCalciomercato’ sul canale Youtube di Calciomercato.it: “Ad ogni entrata deve corrispondere un’uscita. Questo evidenzia le difficoltà che ci sono state nelle ultime settimane, perché è chiaro che la Juve ha individuato da tempo i profili su cui andare in attacco (Kolo Muani), a centrocampo (O’Riley o Hjulmand) ed anche eventualmente in difesa. Il problema è che per gli ultimi affondi servivano delle uscite. Si è sbloccato il mercato delle uscite con Douglas Luiz al Nottingham Forest, ma non basta assolutamente. Ci vogliono altre uscite, Nico Gonzalez, probabilmente Djalò. Arthur è molto vicino al Gremio, quindi queste sono sicuramente buone notizie. Però per mettere dentro pezzi importanti come Kolo Muani ed eventualmente anche uno come Hjulmand ti servono necessariamente delle uscite. La prima è arrivata, ma ne serviranno almeno un’altra se non altre due: una pesante come Nico Gonzalez e probabilmente un’altra tra Arthur e Djalò”.

E su Kolo Muani: “Probabilmente la Juventus non ha dato garanzie immediate, se non vincolate a determinate uscite. Il Paris Saint-Germain ha sempre dato priorità alla cessione a titolo definitivo rispetto ad un prestito. La Juventus ha avuto una trattativa piuttosto lunga col PSG senza mai dare poi l’ok definitivo, l’affondo definitivo. E nelle ultime settimane probabilmente si legge una certa insofferenza da parte del Paris Saint-Germain, che forse proprio per questo motivo ha alzato un pochino la posta in palio e la richiesta nei confronti della Juventus. È una situazione complicata, sia per la formula che per la richiesta piuttosto alta del Paris Saint-Germain, che non vuole fare una minusvalenza. La situazione si è un pochino complicata, anche perché sulle tracce di Kolo Muani c’erano diversi club anche di Premier League a titolo definitivo. Questo probabilmente ha creato anche qualche incertezza da parte del PSG, che giustamente da parte sua si tiene aperte tutte le porte”.

Calciomercato Juve, Vlahovic-Milan ancora possibile: le ultime

Per Dusan Vlahovic, invece, non è ancora chiusa la porta Milan: “Gli ultimi aggiornamenti che ha avuto la Juventus su Vlahovic sono ‘noi rimaniamo qui perché abbiamo un contratto a 12 milioni per quest’ultima stagione, nessuno al momento ci ha offerto una cifra di quel livello lì e quindi noi andiamo a completare l’ultima stagione alla Juve’. Senza preoccuparsi troppo del fatto di non essere la prima scelta, di essere fuori dal progetto di Tudor. È chiaro che se dovesse rimanere Vlahovic io non credo che la Juventus lo metterà fuori rosa, semplicemente per una questione utilitaristica”.

“Io credo che al momento come unica vera pretendente, come possibilità, c’è il Milan, ma manca ancora tanto per arrivare a quello che chiede la Juventus per il cartellino e anche per lo stipendio di Vlahovic. – ha proseguito Mauro – Si attende uno sforzo del Milan, la Juventus da parte sua sarebbe disposta anche a mettere a segno una minusvalenza, cioè a scendere con la richiesta del cartellino. Non credo che sia disposta a cederlo a zero, però a scendere decisamente rispetto ai 25-30 milioni sì. È tutta una partita che secondo me è delicata e si giocherà poi gli ultimi giorni”.

Infine, sul possibile colpo Zhegrova dal Lille: “Sarebbe un bel colpo. Potrebbe arrivare, secondo me la Juventus sta aspettando che si palesino delle opportunità, ma non vuole spendere troppo. Secondo me sarebbe un ottimo prospetto per la Juventus, soprattutto per Tudor, per il suo modo di giocare, per il suo sistema di gioco. Andrebbe a dare un buon supporto al reparto, ma bisogna capire se ci saranno le condizioni utili per riuscire a prenderlo senza spendere troppo”.