FIGC, c’è l’annuncio UFFICIALE: “Napoli salvato dal patteggiamento”

È ufficiale il provvedimento della Federcalcio nei confronti del Napoli: il comunicato e tutti i dettagli

“È passato in sordina il patteggiamento concordato dal Napoli e dal suo Presidente con la procura FIGC per il “caso Simonelli”.”. Esordisce così il comunicato ufficiale a firma dell’avvocato Michele La Francesca su ‘ius101’.

“Nessuna testata giornalistica ne ha infatti dato risalto nonostante la vicenda avesse inizialmente destato un certo clamore in quanto era stata ipotizzata una possibile penalizzazione per la società azzurra di almeno tre punti. Come si ricorderà, il Napoli, nel dicembre dello scorso anno, aveva presentato un ricorso dinanzi al Tribunale di Milano per ottenere in via d’urgenza la destituzione dell’allora neo eletto presidente della lega Ezio Simonelli. Si era quindi ipotizzata la violazione dell’articolo 34 del codice di giustizia sportiva (CGS) che vieta ai tesserati adire la giustizia ordinaria senza il consenso della Figc (c.d. “vincolo di giustizia”)”, si legge nella nota.

Nelle ultime ore è arrivato il dispositivo ufficiale della FIGC sulla vicenda: “Dopo tale iniziale clamore (alimentato dal fatto che una penalizzazione di qualche punto avrebbe potuto incidere nella serrata lotta con l’Inter per la conquista del tricolore), nulla è però più trapelato fino allo scorso 14 agosto, data in cui la Figc ha pubblicato un comunicato ufficiale con il quale ha dato atto che il procedimento disciplinare, che si era conseguentemente avviato a carico del Napoli e del suo presidente, si è concluso con il patteggiamento di un’ammenda, sia da parte del club partenopeo (euro 54.445,00) sia da parte di Aurelio De Laurentiis (euro 22.223,00). Riassunti i fatti, la vicenda impone alcune riflessioni che riguardano questo tipo di sanzione applicata al Napoli”.

Napoli, caso Simonelli-De Laurentiis: cos’è successo

“Ad avviso di chi scrive appare quindi di stringente necessità (per scongiurare un’inevitabile perdita di credibilità della giustizia sportiva) un intervento della FIGC volto a modificare l’articolo 126 del CGS”, conclude la nota dell’avvocato La Francesca.

Per il legale va eliminata “la possibilità della “commutazione” della pena o comunque a renderla ammissibile solamente in quei casi in cui le sanzioni previste dalle norme di riferimento non prevedano “tassativamente” l’applicazione di una penalizzazione al trasgressore in una determinata misura”. Il ‘caso Simonelli’, nel frattempo, è definitivamente chiuso per il Napoli.