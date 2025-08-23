DIRETTA Serie A, Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

La prima giornata inizia con la sfida tra campioni d’Italia e neopromossa, ma non solo

Ci siamo! La Serie A 2025/26 inizia con due partite molto interessanti. Il Napoli campione d’Italia aprirà le danze in casa del Sassuolo, tornato nel massimo campionato dopo un solo anno di purgatorio. Metabolizzato il grave infortunio di Romelu Lukaku e in attesa degli ultimi colpi di calciomercato, Antonio Conte ha rifiutato i favori del pronostico alla vigilia.

Protagonista di un mercato da regina, tuttavia, la squadra campana sulla carta ha aumentato il solco tra sé e le altre pretendenti allo Scudetto. Dopo aver dominato il campionato di Serie B, la squadra allenata da Fabio Grosso affronta subito un ostacolo molto difficile, ma ripartirà dalla certezza Domenico Berardi, fresco di rinnovo di contratto fino al 30 giugno del 2029.

In contemporanea con la sfida del Mapei Stadium, in Liguria si giocherà la sfida tra Genoa e Lecce. I liguri hanno rivoluzionato la rosa, ma hanno confermato un ottimo Vieira in panchina. I salentini, invece, nonostante la salvezza raggiunta, hanno deciso di separarsi da Giampaolo, optando per il ritorno di Eusebio Di Francesco.

Formazioni UFFICIALI Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Lipani, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera;Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; De Bruyne; Lucca. All. Conte.

ARBITRO: Ayroldi

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo. All. Vieira.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Camarda, Morente. All. Di Francesco.

ARBITRO: Massa