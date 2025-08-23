DIRETTA Serie A, Milan-Cremonese 0-0 e Roma-Bologna 0-0: Ferguson di testa, palla fuori di poco – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match di ‘San Siro’ tra i rossoneri di Allegri e i grigiorossi di Nicola e quello dell’Olimpico’ tra i giallorossi di Gasperini e i rossoblu di Italiano in tempo reale

Il Milan e la Roma ospitano nell’ordine la Cremonese e il Bologna negli anticipi serali del sabato validi per la prima giornata del campionato di Serie A. Un derby lombardo e una sfida dal sapore europeo per aprire la nuova stagione che saranno dirette rispettivamente dagli arbitri Collu e Zufferli.

Da un lato, allo stadio ‘Giuseppe Meazza’, i rossoneri di Massimiliano Allegri privi dell’infortunato Leao vogliono iniziare con una vittoria dopo un’annata molto deludente. Reduci dal successo sul Bari in Coppa Italia, l’obiettivo è centrare i primi tre punti in campionato. I grigiorossi di Davide Nicola neopromossi, invece, vengono dall’eliminazione ai calci di rigore ad opera del Palermo, sognano il colpaccio per iniziare a mettere in cascina punti salvezza. L’ultimo precedente ufficiale risale a due stagioni fa, quando il match finì in parità 1-1 con i gol di Okereke e Messias.

Dall’altro lato, allo stadio ‘Olimpico’, i giallorossi di Gian Piero Gasperini – senza Celik squalificato – fanno il loro debutto davanti al proprio pubblico dopo un precampionato con alti e bassi. Gli ultimi tre risultati dei capitolini sono la sconfitta con l’Aston Villa, la vittoria sull’Everton e il pareggio con il Neom. Discorso simile per i rossoblu di Vincenzo Italiano, privi di Miranda e reduci dai successi su Stoccarda e Levadiakos, ma anche dai ko contro Vis Pesaro e Ofi Creta. Un anno fa, su questo stesso campo, i felsinei si imposero per 3-2.

Milan-Cremonese e Roma-Bologna, formazioni ufficiali e dove vederle in tv

La sfida di San Siro sarà visibile in diretta e in esclusiva soltanto sulla app di Dazn, mentre quella dell’Olimpico sarà trasmessa anche in televisione su Sky Sport. Calciomercato.it vi offre i match tra Milan e Cremonese e tra Roma e Bologna live in tempo reale.

MILAN (4-3-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Lotfus-Cheek, Modric, Fofana; Saelemaekers, Gimenez, Pulisic. All. Allegri

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Okereke, Bonazzoli. All. Nicola

ARBITRO: Giuseppe Collu di Cagliari

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, NDicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Casale, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile. All. Italiano

ARBITRO: Luca Zufferli di Udine

Per quanto riguarda i prossimi impegni, i grigiorossi di Nicola giocheranno in anticipo venerdì 29 agosto contro il Sassuolo, così come i rossoneri di Allegri più tardi in serata saranno di scena a Lecce. Sabato 30 agosto sarà il turno dei rossoblu di Italiano che riceveranno il Como, mentre i giallorossi di Gasperini faranno visita al Pisa.