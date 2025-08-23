Gol da cineteca di Bonazzoli, Allegri KO alla ‘prima’. La Roma stende il Bologna grazie a Wesley

La Cremonese batte i rossoneri grazie al super gol dell’attaccante: giallorossi ok all’esordio

La prima sorpresa del campionato di Serie A si materializza a San Siro. Trascinata dal super gol di Bonazzoli, la Cremonese stende il nuovo Milan di Massimiliano Allegri battendo i rossoneri con il risultato di 1-2. Subito arrembante la Roma di Gasperini che batte il Bologna di misura ma in modo convincente: a decidere la contesa all’Olimpico è il gol di Wesley al minuto 53.

A prendersi le luci della ribalta è dunque il clamoroso successo della compagine di Nicola. Non si è trattata di una vittoria estemporanea e frutto soltanto del caso: ben messi in campo, i lombardi sono riusciti a ritagliarsi le loro occasioni mettendo a nudo tutte le fragilità di un Milan ancora in costruzione. Dopo la prima occasione capitata sui piedi di Gimenez, infatti, gli ospiti si rendono pericolosi al minuto 23 con Bonazzoli che chiama Maignan ad una grande intervento. Passano pochi giri di lancette e ci prova anche Pezzella, prima delle conclusioni di Modric prima ed Estupinan poi. Durante una fase di stanca del match, però, è la Cremonese a passare.

Un errore in marcatura di Pavlovic ‘mette’ Baschirotto davanti alla porta: l’ex Lecce gela Maignan con un tap in molto preciso. Il Milan reagisce e comincia allora a caricare a testa bassa: Pavlovic si fa trovare al posto giusto nel momento giusto e nel cuore dell’area di rigore della Cremonese sfrutta al meglio l’assist di Estupinan, timbrando il momentaneo pareggio.

Roma-Bologna 1-0 e Milan-Cremonese 1-2: Wesley regala il successo a Gasp

Al minuto 61 la svolta definitiva della partita. Su un traversone proveniente dalla corsia mancina, Bonazzoli si coordina perfettamente e con una rovesciata mancina confeziona il gol dell’anno. Splendida la conclusione volante dell’ex attaccante della Salernitana che impreziosisce nel migliore dei modi una prestazione totale. Inutile il forcing finale dei rossoneri: a vincere è meritatamente la Cremonese.

Comincia nel migliore dei modi, invece, l’esperienza di Gasperini sulla panchina della Roma. Dopo un primo tempo all’assalto, caratterizzato dalla tante occasioni capitate sulla testa e sui piedi di Ferguson, i giallorossi riescono a sbloccare la partita grazie al sigillo all’esordio di Wesley con la nuova maglia. Vittoria assolutamente meritata per Koné e compagni visto che il Bologna è riuscito a creare seri grattacapi alla porta difesa da Svilar solo nel finale con Bernardeschi. Ritmo, intensità e occasioni: la Roma gasperiniana comincia a prendere forma.

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 3*, Cremonese 3*, Roma 3*, Genoa 1*, Lecce 1*; Atalanta, Cagliari, Como, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio; Parma, Pisa, Torino, Udinese, Verona, Milan*, Bologna* e Sassuolo* a 0.

Una partita in più *

PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA

Sassuolo-Napoli 0-2

Genoa-Lecce 0-0

Roma-Bologna 1-0

Milan-Cremonese stasera ore 20.45

Cagliari-Fiorentina domenica ore 18.30

Como-Lazio domenica ore 18.30

Juventus-Parma domenica ore 20.45

Atalanta-Pisa domenica ore 20.45

Udinese-Verona Lunedì ore 18.30

Inter-Torino Lunedì ore 20.45