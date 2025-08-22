Vlahovic dice addio alla Juve: cessione da 15 milioni

Il destino di Dusan Vlahovic resta in primo piano in casa bianconera: l’addio sembra ormai la soluzione definitiva

Mentre la sessione estiva di calciomercato viaggia spedita verso la sua naturale conclusione, in casa Juventus a tenere banco è sempre il caso Vlahovic. La punta serba resta in uscita anche se una soluzione, al momento, non è stata ancora trovata.

Il club di Torino deve sbrigarsi nel cercare lo scenario meno doloroso, visto che la punta di Belgrado resta sotto contratto fino al 30 giugno 2026 e al momento il suo addio pare più complesso del previsto. Le squadre interessate e pronte a investire tanti soldi sull’ex Fiorentina latitano mentre l’ultimo anno di contratto prevederebbe ben 12 milioni di euro di stipendio garantiti dalla società bianconera al serbo. Economicamente parlando, una mazzata tremenda.

Vlahovic-Juventus, la situazione

Per tale ragione le ultime ore di agosto potrebbero essere foriere di novità di una certa importanza nella gestione del caso Vlahovic, per il quale il Milan – che ha ormai chiuso per Victor Boniface – resta sì interessato ma ad una discreta distanza di sicurezza. Al momento, dunque, i conti non tornano per un attaccante costato oltre 70 milioni di euro appena tre anni e mezzo fa.

Il sondaggio di Calciomercato.it

Calciomercato.it ha trattato la delicata questione proponendo, su ‘X’, un sondaggio rivolto ai tifosi bianconeri e non solo. Tra permanenza e addio, partendo dai tantissimi dubbi che abbracciano il nome di Vlahovic da mesi a questa parte, vi abbiamo chiesto: “Dusan Vlahovic rimane ancora alla Juventus, con sempre meno pretendenti alla finestra per la sua firma nel rush finale di calciomercato. Qual è la soluzione migliore per la Juve?”

La permanenza a Torino, accompagnata dal rinnovo, è l’opzione meno cliccata con appena il 10,4% di preferenze. Praticamente impossibile, al momento, pensare ad un Vlahovic che possa legarsi ancora a lungo alla Juventus. Il 13,9% dei votanti ha scelto la risoluzione immediata per chiudere una volta per tutte la tanto chiacchierata vicenda legata al futuro del bomber di Belgrado.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 🤔 Dusan #Vlahovic rimane ancora alla #Juventus, con sempre meno pretendenti alla finestra per la sua firma nel rush finale di #calciomercato. Qual è la soluzione migliore per la #Juve❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 22, 2025

Si fa sempre più plausibile, invece, la possibilità che alla fine l’attaccante classe 2000 resti a Torino per poi puntare all’addio a scadenza dal 1 luglio 2026: il 18,3% ci crede, è la seconda opzione più cliccata. Ma a vincere a mani basse il sondaggio è la cessione immediata ad una cifra compresa tra i 15 ed i 20 milioni di euro: ben il 57,4% dei lettori crede che, alla fine, il divorzio arriverà nei prossimi giorni.