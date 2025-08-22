Atalanta
Una mazzata dopo l’altra: UFFICIALE la rottura del crociato

Foto dell'autore

L’infortunio in allenamento e gli esami strumentali immediata: nuova clamorosa tegola, ecco cosa è successo

L’inizio della stagione in Italia è ormai alle porte ma non sono pochi gli infortuni che si stanno già prendendo, purtroppo, le luci della ribalta. Tra questi, la rottura dei legamenti crociati rappresenta una vera e propria spada di Damocle. E così, alcuni giorni dopo l’ufficialità del lungo stop che sarà costretto a fronteggiare il neo acquisto del Parma, Matija Frigan, arriva un’altra brutta notizia.

Calciatore trasportato fuori dal campo in barella
Una mazzata dopo l’altra: UFFICIALE la rottura del crociato (LaPresse) – Calciomercato.it

L’infortunio che lo aveva fermato in allenamento non lasciava presagire nulla di buono. Gli esami strumentali di rito non hanno fatto altro che confermarlo: Christos Kourfalidis – centrocampista del Cosenza Calcio – ha riportato un trauma al ginocchio destro con lesione del legamento crociato anteriore. Ragion per cui, nei prossimi giorni il centrocampista greco classe 2002 si sottoporrà all’intervento chirurgico necessario per avviare la riabilitazione.

È stato una nota del club ad ufficializzare l’esito della risonanza magnetica. Difficile quantificare con esattezza i tempi di recupero, chiaramente subordinati all’evoluzione del quadro clinico: prima della riatletizzazione, però, dovrebbero trascorrere almeno 5-6 mesi. Piove sul bagnato per il Cosenza. Il club calabrese, che sta vivendo un momento estremamente delicato della sua storia recente, deve dunque far fronte ad una pesante assenza. Centrocampista polivalente, Kourfalidis nella scorsa stagione ha totalizzato 25 presenze per 1110 minuti complessivi

