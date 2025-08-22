Scambio per Vlahovic in Serie A: la Juventus sa già la risposta

L’attaccante serbo ha immediatamente comunicato la sua decisione facendo saltare il banco: ecco cosa è successo

Dopo aver chiuso con il Nottingham Forest la trattativa per il ritorno in Premier League di Douglas Luiz, la Juventus ha trovato anche l’accordo con il Gremio con cui si appresta a definire la trattativa Arthur. In attesa di ulteriori novità sul fronte Nico Gonzalez, per il quale continua ad essere forte il pressing dell’Atletico Madrid, resta un rebus ancora tutto da sciogliere il futuro di Dusan Vlahovic.

In un orizzonte ancora piuttosto nebuloso, non sono esclusi colpi di scena. Benché abbia virato con convinzione su Boniface, il Milan non può essere escluso a priori dalla lista di pretendenti all’acquisto del numero 9 della ‘Vecchia Signora’ in caso di cessione di Gimenez. La pista Napoli non si è mai realmente scaldata almeno fino a questo momento; gli stessi sondaggi dalla Premier League non si sono tradotti in trattative concrete.

Dopo aver rispedito al mittente le proposte provenienti dall’Arabia Saudita e dalla Turchia, insomma, Vlahovic ha preferito tirare dritto nonostante la volontà chiara della Juve che non considera l’ex attaccante della Fiorentina un punto di riferimento del suo progetto tecnico, anzi. Un destino che sotto alcuni aspetti – al netto delle ovvie divergenze nei termini contrattuali – sembra se non richiamare, quantomeno tratteggiare le ultime indiscrezioni legate ad Artem Dovbyk.

Calciomercato Juventus, il rifiuto di Vlahovic e la mossa di Comolli

Un sorta di incrocio – quello tra i due attaccanti di Roma e Juve – che avrebbe potuto creare i presupposti per qualcosa di molto più concreto. Partendo dalle voci che in tempi non sospetti hanno tratteggiato l’ipotesi di uno scambio tra Vlahovic e Dovbyk e accantonandole almeno per un momento, Luca Momblano ha parlato di “un doppio rifiuto del serbo di parlare con la Roma quest’estate”.

Anche per questo il valzer delle punte tra i giallorossi e i bianconeri in realtà non ha mai preso piede, relegato ad una sostanziale suggestione. Piuttosto, Momblano ha poi rincarato la dose svelando il calciatore della rosa di Gasperini che ha ottenuto il gradimento della ‘Vecchia Signora’: “Il calciatore che alla Juve non dispiace è Rensch“. Interesse che, però, finora non ha portato ad imbastire una trattativa concreta tra le parti: staremo a vedere se ciò, ed eventualmente con quali condizioni, possa prendere piede.

Le attenzioni di Comolli sono infatti rivolte soprattutto alla batteria di esterni offensivi con la tentazione Zhegrova sempre più calda: indispensabile, però, la cessione di Nico Gonzalez. In un modo o nell’altro, i prossimi giorni contribuiranno a chiudere il cerchio.