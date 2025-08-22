Nico Paz via dal Como: rilancio al fotofinish

Il gioiellino del Como è ritornato con forza in cima alla lista dei desideri del club: non possono fare altrimenti

Tra i club di Serie A in grado di rendersi maggiormente protagonista sul mercato con investimenti importanti con cui provare ad alzare definitivamente l’asticella, impossibile non menzionare il Como di Cesc Fabregas. Sebbene il tecnico spagnolo abbia provato a mischiare un po’ le carte, affermando che le squadre che hanno mantenuto un’ossatura ben precisa hanno avuto l’opportunità di lavorare in un certo modo, la forza economica del club lariano si sta mettendo in luce anche in questi mesi.

Sorvolando la non banale voce acquisti, le conferme di Fabregas e Nico Paz non sono aspetti secondari nella valutazione del mercato della compagine lombarda. C’è un club, però, disposto a fare follie per il classe 2004. Non è la prima volta che, oltre alle squadre di Serie A, anche e soprattutto le compagini estere provino a far saltare il banco per il tuttocampista del Como. Più nello specifico, complice l’infortunio di Maddison e il mancato acquisto di Eze – che ha scelto di vestire la maglia dell’Arsenal – il Tottenham sarebbe intenzionato a ritornare alla carica per il nato di Santa Cruz di Tenerife.

Il Tottenham fa sul serio per Nico Paz: ecco tutti i nodi da sciogliere

A riferirlo è TBR Football che spiega come gli Spurs – alla luce delle ultime sfortunate dinamiche in campo e sui tavoli negoziali – abbia riannodato i fili del discorso per Nico Paz. A tal proposito, ricordiamo come solo qualche settimana fa il Como abbia già rispedito al mittente una proposta da circa 40 milioni di euro per il suo gioiellino. Nei prossimi giorni, però, sarebbe atteso quantomeno un rilancio da parte del club inglese, curioso di capire se ed effettivamente lungo quali binari imbastire l’operazione.

A finire sotto la lente di ingrandimento del Tottenham – oltre alla valutazione del ragazzo – è in realtà anche il diritto di riacquisto del quale il Real Madrid potrebbe usufruire nei prossimi anni (con esborso crescente) oltre che il diritto di pareggiare offerte provenienti da un altro club. Scenario che, ora come ora, sembra frenare gli Spurs che starebbero studiando a fondo la situazione per valutare il da farsi.

Quindi se da un lato si sarebbe rifatto vivo con gli agenti del calciatore, dall’altra gli inglesi non avrebbero ancora sciolto in maniera definitiva le riserve, arrivando a soddisfare le richieste economiche del Como. Un gioco di intrecci, insomma, destinato ad infiammare i prossimi giorni di mercato.