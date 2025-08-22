Milan-Cremonese, Allegri: “Modric meraviglioso. Scudetto? C’è una favorita. Sul ritorno di Leao…”

Le parole del tecnico rossonero alla vigilia della prima giornata di Serie A

Il successo sul Bari, nel primo turno di Coppa Italia, è alle spalle. Il Milan e Massimiliano Allegri sono pronti a ripartire dalla Serie A, una competizione nella quale i rossoneri dovranno dare il massimo vista l’assenza di impegni nelle coppe europee.

Alla vigilia della sfida inaugurale contro la Cremonese, Max Allegri ha parlato in conferenza stampa. “Il gruppo sta diventando squadra, alla prima c’è sempre curiosità– ha esordito – I ragazzi hanno voglia di fare, la Cremonese è una squadra rognosa”. Il tecnico di Livorno ha poi toccato diversi temi, dal calciomercato a quella che sarà certamente una serratissima lotta Scudetto.

SOGNO SCUDETTO – “La favorita, solitamente, è la squadra che vince l’anno prima. Ci sono delle squadre che lotteranno per i primi quattro posti e ci siamo pure noi”.

SU MODRIC – “Quando tocca palla è meraviglioso, lo fa più con l’esterno che con l’interno, sono in pochi a giocare così. Starà a me gestirlo ma sta bene fisicamente. Su di lui deciderò oggi”.

SU BONIFACE – “Per rispetto non parlo di un giocatore di un altro club, non è ancora del Milan”.

SULLA RESPONSABILITA’ – “Non è detto che se c’è Allegri allora il Milan vince automaticamente. Nelle grandi società non contano allenatore o giocatori ma la storia del club. Devi sentire la responsabilità per lavorare e non sbagliare. Lavoriamo per il Milan che è sopra tutto e tutti”.

SULLA DIFESA – “Ho quattro centrali di cui due che possono giocare anche a destra. Sono sereno. Il campionato nove volte su dieci li decide chi subentra nell’ultima mezzora ed è decisivo”.

ATTACCO A TRE? – “Li avevamo già, Pulisic-Leao-Saelemaekers. È importante esaltarsi nelle difficoltà avendo lo spirito giusto”.

IL CENTROCAMPO – “Loftus e Fofana hanno fisico e tecnica, entro fine anno mi aspetto almeno 15 gol in due”.

IBRAHIMOVIC – “Io sono rimasto allenatore, lui ha cambiato mestiere. È molto intelligente, sta capendo per migliorare. Zlatan per i giocatori è un punto di riferimento”.

L’INFORTUNIO DI LEAO – “Non abbiamo aggiornamenti, ma sta bene. Spero di rivederlo con il Lecce altrimenti se ne riparlerà dopo la sosta”.

SULLA ROSA – “Ho trovato una squadra con ottima qualità tecnica, nessuno mi ha stupito in particolare. Bisogna imparare a faticare, mai visto una squadra vincere senza fatica”