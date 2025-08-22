Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan-Cremonese, Allegri: “Modric meraviglioso. Scudetto? C’è una favorita. Sul ritorno di Leao…”

Foto dell'autore

Le parole del tecnico rossonero alla vigilia della prima giornata di Serie A

Il successo sul Bari, nel primo turno di Coppa Italia, è alle spalle. Il Milan e Massimiliano Allegri sono pronti a ripartire dalla Serie A, una competizione nella quale i rossoneri dovranno dare il massimo vista l’assenza di impegni nelle coppe europee.

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan
Allegri: “Modric meraviglioso. Scudetto? C’è una favorita. Sul ritorno di Leao…” (LaPresse) – Calciomercato.it

Alla vigilia della sfida inaugurale contro la Cremonese, Max Allegri ha parlato in conferenza stampa. Il gruppo sta diventando squadra, alla prima c’è sempre curiosità– ha esordito –  I ragazzi hanno voglia di fare, la Cremonese è una squadra rognosa”. Il tecnico di Livorno ha poi toccato diversi temi, dal calciomercato a quella che sarà certamente una serratissima lotta Scudetto.

SOGNO SCUDETTO – “La favorita, solitamente, è la squadra che vince l’anno prima. Ci sono delle squadre che lotteranno per i primi quattro posti e ci siamo pure noi”.

SU MODRIC – “Quando tocca palla è meraviglioso, lo fa più con l’esterno che con l’interno, sono in pochi a giocare così. Starà a me gestirlo ma sta bene fisicamente. Su di lui deciderò oggi”.

SU BONIFACE – “Per rispetto non parlo di un giocatore di un altro club, non è ancora del Milan”.

SULLA RESPONSABILITA’ – “Non è detto che se c’è Allegri allora il Milan vince automaticamente. Nelle grandi società non contano allenatore o giocatori ma la storia del club. Devi sentire la responsabilità per lavorare e non sbagliare. Lavoriamo per il Milan che è sopra tutto e tutti”.

SULLA DIFESA – “Ho quattro centrali di cui due che possono giocare anche a destra. Sono sereno. Il campionato nove volte su dieci li decide chi subentra nell’ultima mezzora ed è decisivo”.

ATTACCO A TRE? – “Li avevamo già, Pulisic-Leao-Saelemaekers. È importante esaltarsi nelle difficoltà avendo lo spirito giusto”.

IL CENTROCAMPO – “Loftus e Fofana hanno fisico e tecnica, entro fine anno mi aspetto almeno 15 gol in due”.

IBRAHIMOVIC – “Io sono rimasto allenatore, lui ha cambiato mestiere. È molto intelligente, sta capendo per migliorare. Zlatan per i giocatori è un punto di riferimento”.

L’INFORTUNIO DI LEAO – “Non abbiamo aggiornamenti, ma sta bene. Spero di rivederlo con il Lecce altrimenti se ne riparlerà dopo la sosta”.

SULLA ROSA – “Ho trovato una squadra con ottima qualità tecnica, nessuno mi ha stupito in particolare. Bisogna imparare a faticare, mai visto una squadra vincere senza fatica”

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie