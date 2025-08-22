Milan, con Chukwueze e Gimenez via pronti due acquisti

Il Milan in questi ultimi giorni di calciomercato può essere ancora protagonista nel calciomercato. Potrebbero, infatti, dire addio sia Samu Chukwueze che Santiago Gimenez ed al loro posto sono già pronti due nuovi acquisti.

I rossoneri hanno operato in una maniera ai limiti della perfezione in questa sessione di calciomercato. Almeno sulla carta, centrando praticamente tutti gli obiettivi che si erano dati, con l’unica macchia rappresentata probabilmente dal caso Archie Brown. In tal senso, il discorso in questione si applica sicuramente ai colpi in entrata, ma anche a quelli in uscita. Con delle cessioni arrivate in maniera sorprendente a cifre praticamente fuori mercato per il valore dei diretti interessati. Da Okafor, ceduto a più di 20 milioni dopo un anno da incubo, fino a Thiaw, non un titolare e ceduto a 42 milioni in Premier.

Il giudizio finale, in tal senso, come sempre spetta al campo, ma ci sono altri possibili ribaltoni da mettere in conto. In casa Milan, non sono ancora definite le posizioni di Santiago Gimenez e di Samu Chukwueze. I loro nomi continuano ad essere al centro di tante voci di calciomercato e, in caso di cessioni, i rossoneri hanno già pronti i due innesti da regalare a Max Allegri per sostituirli in maniera adeguata. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso, dal momento che sono significative.

Milan, altra mini rivoluzione in attacco: pronti due nuovi innesti

Santiago Gimenez e Samu Chukwueze non sono assolutamente sicuri di restare. Il primo si giocherà le sue carte, vista l’emergenza offensiva, nella gara contro la Cremonese all’esordio della nuova stagione, il secondo è praticamente sul mercato a prescindere. Secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, ci sono due nomi che il Milan sta seguendo con attenzione in caso di cessione di uno dei due. Si tratta di Conrad Harder, giovanissimo bomber di proprietà dello Sporting Lisbona e considerato il nuovo Gyokeres, e Rayan.

Il primo ha una valutazione di 20 milioni di euro e piace tanto a tutta la dirigenza del Milan, mentre Rayan è un talento classe 2006 più vicino, per caratteristiche, a Chukwueze ed è di proprietà del Vasco da Gama. In tal senso, però, nel caso in cui dovessero partire entrambi per la giusta cifra, allora non è detto che il Milan non si possa muovere per provare a piazzare un doppio colpo in attacco in questi ultimi giorni di calciomercato.

L’interesse per questi due profili è concreto e sono da seguire. Probabile si affondi il colpo per uno dei due. Potrebbero però diventare entrambi piste calde in caso di doppia cessione in avanti.