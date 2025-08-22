Atalanta
Inter nel mirino: “Tensione tra Ausilio e Marotta”

Testa ai prossimi colpi in entrata e in uscita ma attenzione anche a tutti i risvolti societari: le ultime in casa nerazzurra

Oltre al mercato dei giocatori – entrato definitivamente nel vivo con molte trattative ancora in piedi che aspettano di conoscere il loro epilogo – è pronto a prendere piede anche il valzer dei direttori sportivi. Intreccio – quest’ultimo – molto spesso coincidente con la chiusura della campagna trasferimenti estiva.

Ne potrebbe sapere qualcosa anche l’Inter, almeno stando alle indiscrezioni circolate con una certa insistenza negli ultimi giorni riguardanti il futuro del ds Piero Ausilio. Il pressing dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi è molto più di una mera suggestione di fine estate. Dopo i lunghi anni trascorsi in veste di dirigente nerazzurro, per Ausilio non è escluso che sia giunto il momento propizio per cambiare aria nel caso in cui si concretizzassero i presupposti giusti. Ovviamente ora come ora l’attenzione dell’Inter è focalizzata non solo sulla fine di una movimentata campagna trasferimenti sia in entrata che in uscita, ma anche sull’inizio di una stagione vista da Oaktree come quella del definitivo rilancio.

Presa di posizione sull’Inter, Marotta e Ausilio tirati in ballo: “Pare esserci tensione”

Valorizzazione dei giovani sia in casa che acquistati sul mercato, abbattimento del monte ingaggi e una politica societaria non più improntata sugli acquisti low cost in grado di alzare l’asticella dell’esperienza ma spesso poco funzionali alle esigenze tattiche dei rispettivi allenatori. Questi i paletti su cui sta costruendo la nuova Inter che ha scelto di fare di Marotta un autentico punto di riferimento (divenuto anche azionista del club con una quota vicina al 2%).

Secondo Stefano Donati, però, tra il presidente dell’Inter ed Ausilio ‘pare esserci tensione’. Scenario che, se confermato, potrebbe portare ad una clamorosa separazione tra le parti con l’investitura di Baccin nel ruolo di DS? Soltanto i prossimi mesi contribuiranno a fugare i dubbi che hanno cominciato ad aleggiare in casa nerazzurra. Sta di fatto che, almeno per il momento, l’Al-Hilal sta continuando a monitorare la situazione con attenzione, pronta a capitalizzare quella che per adesso è una tentazione, in futuro chissà.

Come detto, però, il focus dell’Inter è ora rivolto al mercato e al campo: al resto ci sarà tempo e modo di pensare. Benché la permanenza di Ausilio non sia più scontata come lo era fino a qualche settimana fa, un restyling dirigenziale non è nell’ordine del giorno.

