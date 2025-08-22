Napoli, Conte suona la carica: “Armiamoci e combattiamo. Lukaku perdita importante, ma no agli alibi”

Alla vigilia di Sassuolo-Napoli, le prime parole del mister azzurro in sala stampa da Castel Volturno: segui la diretta testuale

Per la tredicesima volta in carriera, Antonio Conte si appresta ad iniziare la stagione dalla prima giornata. Il tecnico presenta la sfida che si disputerà sabato 23 agosto al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il Napoli Campione d’Italia contro il neopromosso Sassuolo. Un sorteggio che può sembrare benevolo per gli azzurri, ma nasconde tante insidie.

Sull’infortunio di Lukaku: “Si tratta di un infortunio importante per un calciatore che aveva un peso specifico nella squadra. L’ha avuto l’anno scorso nella vittoria dello Scudetto, ma sappiamo benissimo che possono capitare queste situazioni. Possono capitare infortuni o cose di mercato che possono sembrare di far cadere tutto, ma i ragazzi hanno dimostrato di far fronte a qualsiasi cosa. Non dobbiamo andare indietro a recriminazioni o eventualmente a trovare dell’alibi. Con i ragazzi non ho parlato dell’infortunio. Importante che lavoriamo affinché ciò che abbiamo a disposizione splenda”

Sul Napoli favorito: “Non c’è bisogno di dire nulla. Ho rimarcato un fatto storico: non è mai successo a Napoli di vincere due volte di fila lo Scudetto. Quando siamo partiti favoriti, non dimentichiamo che con gli Osimhen, Kvaratskhelia, Zielinski…siamo arrivati decimi. Questo deve essere chiaro. Si vince tutti insieme, si perde tutti insieme. Ci sono tante squadre attrezzate, noi dobbiamo fare il nostro meglio. Abbiamo aperto nuovi orizzonti a tante squadre, non solo alle solite che sono abituate a vincere lo Scudetto”

Conte glissa sul calciomercato: “No comment”

Sul modulo: “Il 4-3-3 è nelle corde di questa squadra. Però ci sono anche altre strade da percorrere. L’allenatore non deve snaturare i calciatori, però deve trovare soluzioni. Dopo l’infortunio di Lukaku, stiamo pensando ad una nuova soluzione”

Sul mercato: “Non parlo di calciomercato”

Meret o Milinkovic-Savic: “Ho due portieri molto bravi e non dimentico anche Contini. Si è creato un bel clima, c’è serenità. Andrò a fare valutazioni di partita in partita. Chi gioca? Chi deve sapere già sa”

Sulla rosa: “Non ho mai dato una valutazione alla rosa e mai la darò. Si cerca di fare il massimo con quello che abbiamo a disposizione”

Sulle novità arbitrali: “Ho avuto un riscontro sulla classe arbitrale. Quello che ho detto non erano fesserie. Meno ombre ci sono, meglio è per tutti. Anche per l’arbitro, che è tenuto a fare un lavoro duro”

Senza Lukaku, Napoli meno favorito? – “Il Napoli perde un giocatore importante. Abbiamo uno Scudetto sulla maglia, quindi per definizione siamo tra i favoriti. Anche se perdi tutti i giocatori”

Conte e il ritorno di Allegri e Sarri: “Sarà una Serie A equilibrata”

Sulla sintonia tra McTominay e De Bruyne: “Sarà tutto da testare e definire. Veniamo da un mese di lavoro e viene difficile dare giudizi. Non sono per le parole, sono per i fatti. Qualsiasi domanda che frulla nella testa dei giornalisti su qualsiasi tipo di discorso, dico che bisogna aspettare le partite vere”

Sul calore dei tifosi: “Si vince e si perde tutti insieme, l’ambiente non può stare con noi se vinciamo o contro di noi se non vinciamo. Il vero tifoso napoletano è sempre con la squadra. Io non voglio parlare troppo, io sono per l’essenza, per i fatti. Altrimenti facciamo come due anni fa, quando nella zona imputati sono finiti solo squadra e presidente. Bisogna creare un ambiente unito e compatto. Se ci sarà bisogno di mettere pressione, faremo una pressione positiva”.

Sul ritorno di Allegri in Serie A: “La storia di Allegri parla da sé. Sarà un campionato molto equilibrato. C’è anche il ritorno di Sarri e non dimentichiamo Gasperini che va alla Roma. C’è il ritorno di Stefano Pioli, che ha vinto uno Scudetto con il Milan. Armiamoci, perché ci sarà da combattere”