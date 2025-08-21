Atalanta
Vuole andarsene e fa come Lookman: cancellate le foto sui social

Come il nigeriano dell’Atalanta, sedotto e abbandonato (almeno per ora) dall’Inter, il difensore ha eliminato ogni riferimento del club

Ha fatto quello che rischia di diventare una consuetudine nel calciomercato, perlomeno quando il proprio club non vuole venderti al concorrente con cui hai già trovato un accordo. È accaduto già con Victor Osimhen e di recente con Ademola Lookman: non mi accontenti e io cancello ogni riferimento al club sui miei social.

Lookman deluso
Wesley Fofana vuole lasciare il Chelsea: la rottura è totale sia con il club londinese che con l’allenatore, il nostro Enzo Maresca, il quale lo ha messo ai margini del progetto tecnico. E cosa ha fatto il difensore francese? Basta farsi un giro sul suo profilo social per scoprirlo: non c’è una foto di lui con la maglia dei ‘Blues’, dove è approdato tre anni fa per la modica cifra di 80 milioni di euro.

Fofana, avventura disastrosa con il Chelsea

Wesley Fofana è stato un autentico flop, anche se la sua esperienza in quel di Londra è stata condizionata dagli infortuni. In particolare dalla rottura del legamento crociato, che lo ha costretto a star fuori per una stagione intera. Poi i problemi annessi alla coscia e una nuova operazione, in totale altri sei mesi ai box. L’ultima partita l’ha giocata lo scorso 16 marzo, nel derby contro l’Arsenal in Premier League.

Potrebbe essere offerto in Serie A

Adesso è a disposizione di Maresca, ma lontano da una condizione fisica ottimale. La prima di Premier, in casa contro il Crystal Palace, l’ha vissuta interamente dalla panchina. Insomma, non sembrano esserci i margini per una scalata nelle gerarchie di Maresca, ecco perché il classe 2000 di Marsiglia ambisce ad andarsene. Magari pure in prestito. Non è escluso che in queste ultime due settimane di mercato possa essere (ri)offerto anche in Serie A, dove in passato c’è stato qualche contatto sia con il Napoli che con la Roma. Conte e Gasperini saranno ancora interessati?

