Tegola in Serie A, UFFICIALE: infortunio muscolare e almeno due mesi di stop

A due giorni dall’inizio del campionato arriva un’altra pessima notizia per il tecnico, che perde un titolare per diverso tempo

Due giorni allo start del nuovo campionato di Serie A. Una stagione lunghissima quella precedente, chiusa solo a metà luglio con il Mondiale per Club negli USA. In Italia diverse squadre sono state protagoniste di annate davvero faticose, come ovvio Inter in primis che è arrivata in fondo in quasi tutte le competizioni. E poi la Juve che ha chiuso anche lei in America, con i giocatori che hanno goduto di vacanze ridotte. Di tempo, insomma, non ce n’è e capita che qualche grave infortunio rischi di condizionare già ora pesantemente il resto della stagione.

Questo è successo all’Hellas Verona, che nei giorni scorsi ha perso Tomas Suslov, uno dei suoi giocatori migliori, anche in chiave mercato. Una vera e propria tegola per Zanetti e per tutta la società, con lo slovacco che si è già operato per ricostruire il crociato e si è messo pure immediatamente al lavoro. Il tecnico gialloblù, e per estensione anche Sean Sogliano, dovrà però affrontare anche un altro stop pesantissimo. Parliamo del difensore Nicolas Valentini, che si è infortunato durante il match di Coppa Italia contro l’Audace Cerignola. Lesione di secondo grado del bicipite femorale sinistro, dice il comunicato del Verona. Da tradurre in tempi.

Verona, non solo Suslov: Zanetti perde anche Valentini e lo stop non sarà affatto breve

A farlo è stato quest’oggi ‘L’Arena’. Il centrale argentino, tornato al ‘Bentegodi’ dopo il prestito dello scorso anno, dovrà stare fuori per diverse settimane, probabilmente ci vorranno almeno due mesi, per sfiorare magari anche i tre, per rivederlo in campo. Non c’è comunque una data certa o dei tempi stabiliti, però lo stop non sarà breve. Per cui si riaccende l’emergenza per Zanetti, tra infortuni e cessioni pesanti, che dopo Belghali dal Mechelen spera di abbracciare presto Victor Nelsson dal Galatasaray. L’ex Roma sta per arrivare al Verona in prestito con diritto di riscatto intorno ai 4 milioni.

Dopo aver salutato Tchatchoua, passato al Wolverhampton, Zanetti aspetta rinforzi urgenti per l’esordio in campionato contro l’Udinese di lunedì sera. La buona notizia è che avrà un giorno offerto dal calendario in più rispetto ad altri per far arrivare il danese e magari farlo accomodare almeno in panchina. Serviranno poi altri interventi sulla rosa, in particolare una punta centrale.