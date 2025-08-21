Roma, Dovbyk verso il Napoli: nuovo attaccante dal Chelsea

La Roma potrebbe seriamente perdere Dovbyk, che non convince pienamente Gian Piero Gasperinni e che è finito nel mirino del Napoli. In tal senso, i giallorossi si possono adesso fiondare su un altro profilo che arriva direttamente dal Chelsea.

Per i capitolini la situazione in materia di calciomercato è a dir poco delicata, dal momento che l’insoddisfazione sta crescendo. Sicuramente nell’ambiente, ma anche per quel che riguarda Gian Piero Gasperini. Ha la consapevolezza del fatto che questa squadra necessita di rinforzi per poter competere con le altre ed i profili fino a questo momento arrivati non bastano. Per dei colpi in entrata, però, servono anche delle uscite vista la situazione economica e, per questo motivo, bisogna fare molta attenzione a quello che sta succedendo con Dovbyk.

Il nuovo allenatore dei capitolini ci ha tenuto a sottolineare che l’ucraino ha dei limiti che deve superare e non è mai apparso troppo convinto. A cambiare ulteriormente le carte in tavola c’è il forte interessamento del Napoli nei suoi confronti, visto che lo vuole rendere il nuovo Lukaku dopo il suo infortunio. Proprio per questo motivo, la Roma si sta guardando attorno per rinforzare ulteriormente il reparto avanzato ed in tal senso emerge una nuova pista che porta direttamente in casa Chelsea. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

La Roma può sostituire Dovbyk con un talento del Chelsea: le ultime

Secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport, la Roma valuta Dovbyk almeno 37 milioni di euro per non realizzare una minusvalenza ma apre anche alla formula del prestito con diritto di riscatto. Soluzione a dir poco gradita al Napoli. In tal senso, però, con la sua cessione i giallorossi si potrebbero fiondare seriamente su Tyrique George. Sempre secondo il medesimo quotidiano, infatti, alla Roma degli intermediari stanno continuando a proporre questo profilo che sarebbe perfetto per Gian Piero Gasperini.

E’ un talento purissimo di proprietà del Chelsea, dove però fa fatica a trovare la giusta continuità. Si tratta di un’ala sinistra che, all’occorrenza, può agire anche sul versante opposto o da riferimento offensivo. George è un classe 2006 e già questo fa capire quanto si possa lavorare su di lui. Ancor di più visto che alla Roma c’è un tecnico come Gasperini perfetto per missioni come questa. Al momento sono in corso delle valutazioni su di lui, con i Blues che possono aprire al prestito con diritto di riscatto a determinate condizioni. Si attendono sviluppi su questo fronte.