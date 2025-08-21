Atalanta
Napoli, allarme Conte: “Preso Lucca per un motivo”

Foto dell'autore

Il Napoli è pronto ad iniziare la nuova stagione con un intreccio riguardante l’arrivo di Lucca. Il nuovo allarme di Antonio Conte: ecco la verità

Una nuova svolta di calciomercato in casa Napoli dopo l’infortunio rimediato da Romelu Lukaku. L’attaccante belga tornerà a disposizione soltanto a gennaio 2026: Conte ha lanciato un nuovo allarme per l’arrivo anche di Lorenzo Lucca, scopriamo i motivi.

Conte in panchina
Napoli, allarme Conte: "Preso Lucca per un motivo" – Lapresse – calciomercato.it

 

Saranno giorni frenetici anche in casa Napoli. Dopo l’infortunio di Romelu Lukaku, Conte si è lasciato andare ad una nuova confessione per quanto riguarda anche l’acquisto di Lorenzo Lucca. L’attaccante italiano, arrivato dall’Udinese, sarà il prossimo centravanti titolare degli azzurri: ecco l’allarme lanciato dallo stesso allenatore del Napoli per l’inizio del campionato. Nei giorni scorsi hanno salutato sia Simeone che Raspadori che avrebbero fatto comodo in questa situazione d’emergenza: il ds Manna continua a monitorare numerosi profili per l’attacco di Conte.

Napoli, Conte non ci sta: la soluzione in attacco, l’allarme

Lucca in azione
Napoli, la rabbia di Conte per Lucca: la verità – Lapresse – calciomercato.it

 

Antonio Conte ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SportMediaset in cui ha evidenziato un aspetto importante passato in sordina: “Abbiamo preso Lucca perché speriamo che possa crescere”. Poi ha aggiunto: “L’abbiamo preso per farlo crescere dietro Lukaku, vedremo quanto tempo ci vorrà”.

La dirigenza partenopea è tornata subito sul fronte calciomercato per investire tanti milioni per il nuovo attaccante. Il belga tornerà a disposizione di Conte soltanto a partire da gennaio 2026: Hojlund è il primo nome della lista del ds Manna per puntellare il reparto offensivo dell’allenatore del Napoli.

Lucca dovrà così essere subito protagonista al centro dell’attacco azzurro: una nuova svolta per iniziare al meglio la stagione, ma Conte non è così tranquillo dopo il grave infortunio rimediato da Lukaku. Il presidente De Laurentiis cercherà di accontentare subito l’allenatore del Napoli con un nuovo innesto di qualità: Hojlund è pronto a ritornare protagonista in Serie A vestendo la maglia azzurra dopo l’exploit con l’Atalanta.

Seguito a lungo da Roma e Milan, il Napoli è passato in pole per ingaggiare l’attaccante danese in vista della prossima stagione. Un’emergenza totale che non fa dormire sogni tranquilli a Conte che ha voluto lanciare un nuovo allarme riferendosi subito a De Laurentiis. Il ds Manna non vede l’ora di mettere a segno un nuovo affare in casa azzurra per far tornare il sereno all’allenatore del Napoli.

