Milan, Musah verso l’addio: finanzia il colpo dal Barcellona

Il Milan sta accarezzando seriamente la possibilità di cedere Musah, dal momento che è serio e concreto l’interesse da parte dell’Atalanta. La sua cessione può servire a finanziare il colpo che arriva direttamente dal Barcellona e che rappresenterebbe per Allegri un rinforzo di primo piano.

E’ stata una estate di porte girevoli in casa Milan, dal momento che tante cose sono cambiate con dei ritmi davvero frenetici. Si è vista, però, in tal senso la mano di Igli Tare, che ha tenuto la barra diritta e che ha saputo sempre come adeguarsi ai cambiamenti. In tal senso, la cessione di Thiaw e quella di Okafor, per le cifre che hanno portato nelle casse del club, sono state dei capolavori ed a queste ora si può aggiungere quella di un altro esubero. Stiamo parlando di Yunus Musah.

L’americano nella sua esperienza in rossonero non si è riuscito ad esprimere per quelle che erano le aspettative nei suoi confronti. L’interesse dell’Atalanta nei suoi confronti è forte ed importante e sembra pronta ad offrire una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Si tratterebbe di un addio importante in termini di ricavi, che a loro volta potrebbero essere reinvestiti per regalare al Milan, e nello specifico a Massimiliano Allegri, un nuovo innesto direttamente dal Barcellona. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Milan, nuovo rinforzo dal Barcellona: affare a basso costo

Come è noto, uno degli obiettivi che sta inseguendo la dirigenza rossonera è quella di regalare a Massimiliano Allegri un nuovo difensore centrale. Anche perché nelle prime uscite stagionali è stato spesso provata la linea a tre e per questo sistema non bastano certamente i quattro centrali attualmente in rosa. In tal senso, stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, il Milan ha messo gli occhi su Andreas Christensen che nel Barcellona non è centrale e che per questo motivo potrebbe andar via.

I catalani d’altronde hanno bisogno di cedere e di monetizzare, magari risparmiando dal suo ingaggio. Proprio per questo motivo possono pensare di lasciar partire l’ex Chelsea a condizioni vantaggiose. Classe 1996, ha uno stipendio pesante ma il colpo, tra ingaggio e costi del cartellino, potrebbe essere finanziato in buona parte proprio dalla cessione di Musah. Inoltre Christensen per il Milan sarebbe ideale anche per la sua capacità di guidare, al centro, una linea a tre, oltre a saper giocare a quattro o da diga davanti alla difesa. Insomma, sarebbe perfetto per Allegri.